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گروه جهادی «از خاک تا افلاک» با استقرار در روستای تلخبخش کدکن تربت حیدریه خدمات جامع پزشکی، مشاوره و آموزشی رایگان را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلا کدکن، در حاشیه این مراسم گفت: هدف ما از حضور در میان مردم، لبیک به فرمان ولی فقیه مبنی بر خدمت صادقانه و بیمنت است و تلاش کردیم تا در کنار خدمات درمانی، با ارائه مشاورههای تخصصی و برنامههای آموزشی، لبخند رضایت را بر لبان مردم عزیز روستا بنشانیم.
ستوان یکم پاسدار رضا خجسته افزود: همزمان با ایام بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و در آستانه دهه امامت و ولایت، رزمایش خدمترسانی گروههای جهادی با هدف محرومیت زدایی و ارتقای سطح سلامت و نشاط اجتماعی در روستای محروم «تلخبخش» برگزار شد.
وی ادامه داد: این اقدام جهادی که به همت حوزه مقاومت بسیج کربلا کدکن، بسیج سازندگی شهرستان تربتحیدریه و پایگاه مقاومت بسیج شهدای تلخبخش برنامهریزی شده بود، میزبان تیمهای تخصصی در حوزههای مختلف بود.
وی بیان کرد: در بخش سلامت این اردو، تیم پزشکی متشکل از پزشک عمومی، ماما و کارشناسان غربالگری، با استقرار در تکیه روستا، به ویزیت رایگان مراجعان پرداختند از ویژگیهای شاخص این اعزام، تأمین و توزیع رایگان داروهای مورد نیاز بیماران و ارائه مشاورههای طب سنتی بود که با استقبال گسترده اهالی، بهویژه سالمندان و بانوان روبهرو شد.
خجسته گفت: علاوه بر خدمات درمانی، برای نخستین بار خدمات تخصصی مشاوره حقوقی، وکیل ثبتی و مشاوره خانواده نیز در جدول برنامههای این گروه جهادی قرار گرفت کارشناسان حقوقی حاضر در این اردو، با ارائه مشاورههای رایگان، به رفع ابهامات ثبتی و حقوقی اهالی روستا کمک کردند.
وی افزود: گروه جهادی «از خاک تا افلاک» با نگاهی جامع به نیازهای روستا، بخش آموزش را نیز نادیده نگرفت و کلاسهای رفع اشکال درسی ویژه دانشآموزان پایههای اول تا سوم ابتدایی برگزار شد تا گامی در جهت برقراری عدالت آموزشی و حمایت از تحصیلی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار برداشته شود.
این اردوی جهادی در روز سهشنبه ۱۲ خردادماه برگزار شد، با مشارکت فعال شورای جهادی و بسیجیان مخلص منطقه، بار دیگر جلوهای از همبستگی و روحیه خدمتگزاری را در شهرستان تربتحیدریه به نمایش گذاشت.