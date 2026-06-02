مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک گندم و آغاز خرید تضمینی این محصول در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست کمیته فنی شورای آرد و نان استان مازندران با هدف پایش وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و رفع موانع عملیاتی واحد‌های خبازی، با حضور مدیران کل دفتر اقتصادی استانداری و غله و خدمات بازرگانی در محل استانداری برگزار شد.

سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت سیلوها، گفت: ذخایر استراتژیک گندم در شرایطی کاملاً مطلوب و مطمئن قرار دارد و با آغاز خرید تضمینی، آرد مورد نیاز نانوایان بدون هیچ‌گونه وقفه یا محدودیتی در سراسر استان تأمین و توزیع می‌شود.

در بخش دیگری از این جلسه، دغدغه‌های صنفی نانوایان از جمله مسدودی برخی حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با هماهنگی شبکه بانکی، فرآیند رفع این محدودیت‌ها جهت تسهیل در امور مالی واحد‌های خبازی تسریع شود؛ همچنین تیم‌های مشترک بازرسی موظف شدند با افزایش بازدید‌های میدانی، بر استاندارد‌های کیفی پخت نان نظارت مستمر داشته باشند.

جواد مولایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، تصریح کرد که اولویت اصلی، ارتقای کیفیت نان و حل مشکلات معیشتی نانوایان در چارچوب قانون است تا رضایت‌مندی شهروندان به عنوان مصرف‌کننده نهایی حاصل گردد.