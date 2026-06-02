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رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به همراه جمعی از اعضای هیات رییسه دانشگاه با حضور در کامفیروز، روند ارائه خدمات سلامت محور در این منطقه از استان را پایش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در این برنامه ، فرآیندهای خدمت رسانی در مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حضرت امام رضا (ع) کامفیروز، پایگاه جادهای اورژانس ۱۱۵، ساختمان جدید ستاد منطقه بهداشت و درمان کامفیروز در روستای بکیان و مرکز خدمات جامع سلامت شهری خانیمن، ضمن بازدید از بخشهای مختلف مراکز و گفتوگو با کارکنان این مراکز و شنیدن دغدغههای آنان، وضعیت تجهیزات و امکانات ارائه خدمات سلامت محور در این مورد ارزیابی تیم مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت.
مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حضرت امام رضا (ع) کامفیروز با بیش از ۹ هزار جمعیت تحت پوشش، به عنوان یکی از محورهای ارائه خدمات سلامت محور در این منطقه از استان شناخته میشود.