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خروش مردم میدان‌دار پایتخت در حمایت از لبنان

نود و سومین شب اجتماعات مردم ایران با حال و هوای حمایت از لبنان برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۱۶:۱۴
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برچسب ها: میدان داری ، حضور مردم در صحنه ، اتحاد ملی ، حمایت از حزب الله
 