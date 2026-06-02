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مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد گفت: راهبرد اصلی استان، افزایش تابآوری منابع آبی از طریق توسعه زیرساختها، ارتقای بهرهوری و سازگاری با کمآبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد محجوبی با اشاره به مهمترین اقدامات عمرانی و سازهای حوزه آب استان گفت: در دو سال گذشته، تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت قرار گرفت و تمامی طرحهایی که به دلیل محدودیتهای اعتباری سالها متوقف مانده بودند، تکمیل و به بهرهبرداری رسیدند.
وی افزود: یکی از مهمترین این طرح ها، اضافه شدن ۶۰ هزار مترمکعب ظرفیت جدید ذخیرهسازی آب به شبکه استان بود که شامل سه مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی است؛ یک مخزن در محل تصفیهخانه آب شرب و دو مخزن نیز در مسیر خط اول انتقال آب استان وارد مدار شد که نقش مهمی در مدیریت پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ ایفا کرد.
محجوبی، بهرهبرداری از سد مخزنی هرات را از دیگر طرحهای شاخص استان عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح که عملیات اجرایی آن از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده بود، پس از سالها به مرحله بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد ادامه داد: بخش مهمی از طرحهایی که طی دو سال گذشته آغاز شدند نیز به سرانجام رسیدهاند که از جمله آنها میتوان به اجرای خط جدید انتقال آب به شهرستانهای اردکان و میبد اشاره کرد. طرحی که ظرفیت انتقال آب را نسبت به خط قدیمی به شکل محسوسی ارتقا داده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح سیلبند و ساماندهی رودخانه کوه کاسه تفت تصریح کرد: پس از وقوع سیلابهای سنگین سالهای اخیر و با هدف کاهش مخاطرات پاییندست، اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفت و اکنون به سرانجام رسیده است.
محجوبی درباره طرحهای در حال اجرای استان نیز گفت: خط جدید انتقال آب تفت یکی از مهمترین طرحهای جاری است که با هدف افزایش چند برابری ظرفیت انتقال آب، در حال اجراست و برنامهریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل شود.
وی افزود: همچنین مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی زینآباد برای تأمین و توزیع آب شهرستانهای تفت و مهریز با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در حال ساخت است که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با تأکید بر اینکه اولویت نخست استان همچنان سازگاری با کمآبی است، اظهار کرد: مدیریت مصرف، تحویل حجمی آب، توسعه بازار آب، حمایت از تشکلهای آب بران و بازتخصیص منابع آب صنایع آببر، از مهمترین برنامههای اجرایی استان محسوب میشود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای فاضلاب و استفاده از منابع آب غیرمتعارف تصریح کرد: تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب و افزایش استفاده از پساب، یکی از طرحهای راهبردی استان است و برنامهریزی شده طی چند سال آینده بخش عمده شبکه فاضلاب یزد تکمیل و به چرخه تأمین آب استان اضافه شود.
محجوبی همچنین درباره طرحهای انتقال آب گفت: خط دوم انتقال آب خلیج فارس و طرح خرسان همچنان جزو طرحهای مهم تأمین آب استان هستند و با وجود برخی وقفهها، روند پیگیری و اجرای آنها ادامه دارد.
وی از اضافه شدن ظرفیت جدید ذخیرهسازی آب به استان خبر داد و افزود: مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی جدید نیز در حال ساخت است و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.