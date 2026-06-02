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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف تعداد هزار دستگاه لوازم برقی قاچاق خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مامورین این پلیس موفق به کشف انبار کالای قاچاق در کهریزک شدند.
این مقام انتظامی افزود : در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص گردید مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در کهریزک تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع مینماید.
سردار افشاری ادامه داد : مامورین این پلیس محل موصوف را بازرسی که مشخص گردید محل انبار کالاهای بازرگانی بوده که کالاها در سامانهها ثبت نگردیده و مشاهده مینمایند مقادیر انبوهی کالای خارجی در محل دپو که طی استعلامات گمرکی مشخص گردید اسناد گمرکی مربوط به سالهای گذشته میباشد و مطابقتی با کالاهای مکشوفه نداشته است و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی میباشد.
این مقام انتظامی گفت: کالاها شامل: تعداد ۱۲۰ دستگاه سشوار، ۵۰۰ دستگاه موزر و ۳۶۰ دستگاه فرکننده مو محصول کشور چین بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی گردید.
این مقام پلیس بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کردهاند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز، نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. او از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شمارههای ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.