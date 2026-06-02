زائرانی که عشق به امام خمینی (ره)، کیلومتر‌ها جاده را برایشان کوتاه کرده است. از تبریز قهرمان تا کرج پرخاطره؛ روزهاست که جاده‌ها شاهد گام‌های استوار مردمی هستند، که برای تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب، راهی سفری پر از عشق شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این کاروان ۱۰۰ نفره در کرج، ایستگاهی در مسیر عشق برای استراحت و نفسی تازه کردن، قبل از رسیدن به مقصد نهایی ۲ شب اقامت دارند.

حس‌وحال این کاروان، پیوند تاریخ است؛ از غیرت سال‌های دور تا شور و شعور امروز زائران تبریزی، وارثان همان غیرتی هستند که در ۱۵ خرداد، پای آرمان‌های امام ایستادند.

دیروز، حماسه‌سازان قیام بودند و امروز، وارثانی که از تبریز تا حرم روح‌الله، جاده‌ها را به شوق دیدار طی می‌کنند.

پرچم تبریز، در دست وارثان ۱۵ خرداد؛ راه امام همچنان روشن است.

دیروز در خیابان‌های تبریز، امروز در مسیر مرقد امام. عشق به امام راحل ره، نسل‌به‌نسل منتقل شده است.