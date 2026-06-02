پخش زنده
امروز: -
کارشناس پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم از ثبت سومین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در قم با ایثار یک خانواده مرگ مغزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ولی الله صمدی گفت: با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوست مرحوم ابوالفضل عباسی رهقی، اعضای حیاتی این بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.
وی افزود: مرحوم ابوالفضل عباسی رهقی، ۵۰ ساله، پس از بستری در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان شهید بهشتی قم و با وجود تلاشهای شبانهروزی پزشکان و کادر درمان، دچار مرگ مغزی شد.
پیش از این دو مورد اهدا عضو در سال ۱۴۰۵ در قم به ثبت رسیده بود.