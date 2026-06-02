نشست اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به منظور بررسی آخرین وضعیت حوزه درمان و بهداشت کشور در شرایط جنگی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست که با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی برگزار شد موضوعاتی چون زنجیره تامین دارو، وضع دانشجویان خارج از کشور، نحوه ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی در مبادی خروجی و ورودی کشور در اربعین حسینی و وضع نیروی انسانی این حوزه بررسی شد.

همچنین اعضای کمیسیون آموزش و درمان کشور از خدمات و جانفشانی‌های جامعه پزشکی و درمان کشور در طول جنگ رمضان قدردانی کردند.