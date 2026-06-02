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تهدید ایران و عقب نشینی دشمن

ادعای ترامپ درباره منصرف کردن نتانیاهو از حمله به بیروت نشان‌دهنده نقش مستقیم آمریکا در تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۱۵:۵۲
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برچسب ها: ترامپ ، حزب الله ، بیروت ، رژیم صهیونیستی
 