کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم تریاک در چگنی
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف بیش از ۱۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان چگنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان چگنی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری پنج خردهفروش مواد مخدر شدند.
بر اساس این گزارش، مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار ۱۷ کیلو و ۶۹۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.
متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.