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سازمان حفاظت محیط زیست برنامه روزشمار هفته ملی محیطزیست را که از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه برگزار میشود، اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرارسیدن روز جهانی محیطزیست و هفته ملی محیطزیست، عناوین و محورهای اجرایی روزهای این هفته برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شده است.
بر این اساس، روز شنبه ۱۶ خرداد با عنوان «هشدار اقلیمی؛ آگاهی، تابآوری» به موضوع افزایش آگاهی عمومی و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم و پدیدههای حدی آبوهوایی اختصاص یافته است.
یکشنبه ۱۷ خرداد با عنوان «هوای پاک؛ تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی» بر کاهش آلودگی هوا از طریق نوسازی ناوگان حملونقل و کنترل آلایندههای صنعتی تأکید دارد.
دوشنبه ۱۸ خرداد نیز با شعار «اقلیم، آب و امنیت پایدار» به مدیریت پایدار منابع آب، مهار فرونشست زمین و مقابله با خشکسالی میپردازد.
سهشنبه ۱۹ خرداد با عنوان «از تالابها تا دریاها؛ سرمایه ملی، میراث بیننسلی» به احیای تالابها، حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از زیستبومهای آبی اختصاص یافته است.
چهارشنبه ۲۰ خرداد با شعار «زباله نیست، سرمایه است؛ اقتصاد چرخشی در عمل» بر کاهش آلودگی پلاستیکی، توسعه بازیافت و استقرار اقتصاد چرخشی تأکید دارد.
پنجشنبه ۲۱ خرداد با عنوان «انرژی پاک، صنعت سبز، تولید پایدار» به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری انرژی و گسترش صنایع سازگار با محیطزیست میپردازد.
جمعه ۲۲ خرداد نیز با شعار «فرهنگ محیطزیست؛ مشارکت ملی، محیطزیست سالم» به نهادینهسازی سواد محیطزیستی، آموزش همگانی و تقویت مشارکت عمومی برای تحقق توسعه پایدار اختصاص یافته است.