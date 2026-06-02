تلاش بهاری روستاییان برای رونق تولید و تأمین معیشت
با آغاز فصل بهار، فعالیت روستاییان در بخشهای باغداری و دامداری رونق گرفته است و آنان از نخستین ساعات روز مشغول رسیدگی به باغات و دامهای خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
باغداران با انجام عملیات هرس، آبیاری و مراقبت از درختان، زمینه را برای تولید محصولی مطلوب در ماههای آینده فراهم میکنند و دامداران نیز با رسیدگی مستمر به دامها، نقش مهمی در تولید محصولات دامی و تأمین نیاز بازار ایفا میکنند.
در کنار مردان، بانوان روستایی نیز سهم قابل توجهی در فعالیتهای اقتصادی خانوار دارند و در امور باغداری، دامداری و تولید فرآوردههای محلی، دوشادوش سایر اعضای خانواده فعالیت میکنند.
بخش آسارا شامل ۵۶ روستا و یک شهر بوده روستاییان که بخش عمده درآمد خود را از راه کشاورزی و دامداری تأمین میکنند، فصل بهار را یکی از مهمترین فصلهای کاری سال میدانند؛ فصلی که نتیجه تلاش و برنامهریزی آنان در آن، نقش مهمی در رونق تولید و اقتصاد روستاها دارد.
کار و کوشش بیوقفه روستاییان در این روزها، جلوهای از همت و تلاش مردان و زنانی است که با تکیه بر توان و ظرفیتهای بومی، در مسیر تولید، اشتغال و توسعه پایدار روستاها گام برمیدارند.