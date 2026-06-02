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دبیر جامعه مبلغین بر مرور مدام بیانیه حوزه پیشرو و سرآمد توسط نخبگان و بزرگان حوزه و تبیین آن برای طلاب تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین غروی دبیر جامعه مبلغین گفت: بهروز بودن در شناخت مسائل و تولیدات علمی، توجه جدی به تربیت نیرو در ابعاد علمی، اخلاقی، تبلیغی، مدیریتی و رسانهای، تقویت پیوند روحانیت با مردم و مقابله با القائات مغرضانه و حفظ امید و انگیزه طلاب، مهمترین محورهای پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره وضعیت حوزههای علمیه است.
حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی غروی افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی و امام شهید با صدور پیامهایی سرنوشتساز، همواره وضعیت حوزه و رسالت آن در قبال جامعه اسلامی را تحلیل و تبیین کردهاند.
وی گفت: پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی در اردیبهشت سال گذشته با عنوان «حوزه پیشرو و سرآمد»، همزمان با صدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم، از جایگاهی ویژه برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین غروی در ادامه با تأکید بر اینکه این پیام در شرایط خاص منطقهای و جهانی صادر شد، افزود: رهبر شهید با صدور این پیام، بار دیگر جایگاه تاریخی و تمدنی حوزه علمیه قم را یادآور شدند و تأسیس این حوزه را پاسخی حکیمانه به توطئههای استعمار و استبداد معرفی کردند.
وی با اشاره به تحلیلهای امام شهید انقلاب اسلامی درباره کارکرد حوزههای علمیه گفت: رهبر شهید در این پیام تصریح میکنند که نباید حوزه را صرفا یک مؤسسه آموزشی دانست.
دبیر جامعه مبلغین ادامه داد: حوزه نهادی جامع و تمدنی است که پنج کارکرد اصلی دارد که شامل مرکز علمی و تخصصی در رشتههای معین، پایگاه تربیت نیروهای اخلاقمدار و کارآمد برای هدایت جامعه، خط مقدم مقابله با تهدیدات دشمنان، محل تولید و تبیین اندیشه اسلامی در عرصه نظامات اجتماعی و سیاسی، و قله نوآوریهای تمدنی و آیندهنگری در چارچوب پیام جهانی اسلام است.
به گفته وی این نگاه جامع، افتخارآمیز و تحولآفرین، رسالت حوزههای علمیه را از چارچوبهای محدود به عرصههای تمدنی، اجتماعی و جهانی گسترش میدهد و طلاب و فضلای حوزوی باید این چشمانداز وسیع را در برنامههای خود لحاظ کنند.
حجت الاسلام والمسلمین غروی در ادامه اظهار داشت: رهبر شهید برای تحقق مأموریتهای حوزه، هشت توصیه کلیدی ارائه کردهاند که باید محور برنامهریزی مدیران و اندیشمندان حوزه باشد.
وی گفت: نخست، ضرورت بهروز بودن حوزه در شناخت مسائل و تولیدات علمی، دوم، توجه جدی به تربیت نیرو در ابعاد علمی، اخلاقی، تبلیغی، مدیریتی و رسانهای، سوم، تقویت پیوند روحانیت با مردم، چهارم، مقابله با القائات مغرضانه و حفظ امید و انگیزه طلاب است.
دبیر جامعه مبلغین در ادامه، پنجمین توصیه را تصحیح رابطه حوزه با جوانان و نگاه خوشبینانه به این قشر موثر دانست و گفت: ششمین توصیه ارتقای جایگاه چهار رشته بنیادین حوزه یعنی فقه، فلسفه، کلام و قرآن، هفتم توصیه تقویت جنبههای اخلاقی و ایمانی حوزویان و هشتمین توصیه ساماندهی مسئله مدارک تحصیلی حوزه توسط خود نهاد حوزه است.
حجتالاسلام والمسلمین غروی با تأکید بر اهمیت این الزامات، افزود: اگر این ۸ محور بهطور دقیق دنبال شود، حوزههای علمیه قادر خواهند بود در مسیر تمدنسازی نوین اسلامی، نقشی پررنگتر ایفا کنند و پاسخی درخور به نیازهای دینی، اجتماعی و جهانی جوامع اسلامی بدهند.
وی با بیان اینکه پیام رهبر شهید، نه تنها یک بیانیه مناسبتی، بلکه منشوری تمدنگراست که باید در نشستهای حوزوی بهصورت مستمر مورد بازخوانی، نقد، گفتوگو و پیگیری اجرایی قرار گیرد، افزود: استادان، فضلای جوان و مدیران حوزه وظیفه دارند با برنامهریزی دقیق و روحیه مطالبهگری، این افق بلند را در مسیر عمل تحقق بخشند.