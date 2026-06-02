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کارشناس هواشناسی گلستان از وزش باد همراه با گرد و غبار در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، ملاحی گفت: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی از عصر امروز تا صبح فردا ضمن شمالی شدن جریانات گاهی شاهد وزش باد نسبتا شدید و پدیده گرد و غبار خواهیم بود.
وی افزود: همچنین رگبار پراکنده باران و در نواحی کوهستانی پدیده مه پیشبینی میشود.
ملاحی ادامه داد: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم رگبار پراکنده غالبا محدود به نواحی کوهستانی استان خواهد بود و برای روز جمعه سامانه بارشی در استان تقویت خواهد شد.