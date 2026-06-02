به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، ملاحی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی از عصر امروز تا صبح فردا ضمن شمالی شدن جریانات گاهی شاهد وزش باد نسبتا شدید و پدیده گرد و غبار خواهیم بود.

وی افزود: همچنین رگبار پراکنده باران و در نواحی کوهستانی پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی ادامه داد: برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هم رگبار پراکنده غالبا محدود به نواحی کوهستانی استان خواهد بود و برای روز جمعه سامانه بارشی در استان تقویت خواهد شد.