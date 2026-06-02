آمادهسازی ۱۳ غرفه فرهنگی و پذیرایی ویژه عید غدیر در شهر کوهسار
خادمان غدیر در شهر کوهسار با برپایی ۱۳ غرفه فرهنگی، معرفتی، پذیرایی، خود را برای میزبانی از شهروندان و محبان امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در ایام عید سعید غدیر خم آماده میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
خادمان غدیر در شهر کوهسار این روزها مشغول آمادهسازی موکبها و غرفههای مختلف برای برگزاری ویژهبرنامههای عید سعید غدیر خم هستند.
در این مجموعه، غرفههای فرهنگی، کودک و نوجوان، مهدویت، حجاب، جوانی جمعیت، عتبات و همچنین بخشهای متنوع پذیرایی و سرگرمی فعالیت خواهند داشت تا فضایی شاد، معنوی و خانوادگی برای شهروندان فراهم شود.
دستاندرکاران این برنامه با آمادهسازی موکبها و فراهم کردن امکانات لازم، در تلاش هستند تا میزبانی شایسته برای محبان امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) رقم بزنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، مسابقات و بازیهای متنوع، برنامههای شاد و حضور عروسکهای نمایشی از جمله بخشهای ویژه تدارک دیدهشده برای کودکان و نوجوانان است. همچنین تلاش شده است مفاهیم غدیر، ولایت و سبک زندگی اسلامی با شیوههایی جذاب و متناسب با گروههای مختلف سنی به مخاطبان ارائه شود.
این برنامه با مشارکت نیروهای مردمی، خادمان موکبها و جمعی از فعالان فرهنگی در ابتدای جاده امامزادگان عبدالله و صالح (ع) شهر کوهسار برگزار میشود.
این ویژهبرنامه از دوشنبهشب آغاز شده و تا روز عید سعید غدیر خم ادامه دارد و هر شب پس از نماز مغرب و عشا پذیرای شهروندان و علاقهمندان خواهد بود.