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مدیر انرژی شرکت پالایش نفت اصفهان مدیریت و کاهش مصرف سوخت را از اولویتهای اصلی این شرکت دانست و گفت: ادامه اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی و توسعه زیرساختهای زیستمحیطی، بخشی از رویکرد کلان شرکت پالایش نفت اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا بهرامی با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی و کاهش مصرف سوخت همواره بهعنوان یکی از سیاستهای راهبردی و اولویتهای اصلی پالایشگاه اصفهان بوده است، تصریح کرد: در سالهای اخیر با اجرای مجموعهای از طرحهای تخصصی و دانشمحور، گامهای مؤثری در مسیر بهینهسازی مصرف انرژی، ارتقای بهرهوری و صیانت از محیطزیست برداشته شده است.
وی با اشاره به برنامهها و اقدامهای انجامشده در حوزه مدیریت انرژی گفت: اجرای طرحهایی مانند مدیریت تلههای بخار، کاهش نشتی بخار، بهبود فرایند احتراق در کورههای واحدهای عملیاتی، نصب اکونومایز روی بویلرهای پالایشگاه و پایش و کاهش گازهای ارسالی به شبکه مشعل از واحدهای عملیاتی، از مهمترین اقدامهایی بوده که تأثیر مطلوبی بر کاهش مصرف سوخت و افزایش بهرهوری انرژی داشته است.
حرکت بهسمت پالایشگاهی هوشمند و کممصرف
مدیر انرژی شرکت پالایش نفت اصفهان با بیان اینکه این شرکت، همسو با تحقق اهداف کلان توسعه پایدار و حرکت بهسمت پالایشگاهی هوشمند و کممصرف، اجرای طرحهای مهم دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است، افزود: از مهمترین این طرحها میتوان به پروژه افزایش راندمان کورههای تبدیل کاتالیستی یک و دو (CRU WHB) و طرح راهبردی بازیابی گازهای سوزاندهشده در مشعل (Flare Gas Recovery) اشاره کرد؛ طرحای که افزونبر کاهش اتلاف انرژی، نقش مهمی در کاهش آلایندههای زیستمحیطی و حفظ منابع ملی ایفا میکند.
بهرامی با تأکید بر اهمیت مدیریت دانشمحور در صنایع پالایشی تصریح کرد: بهرهگیری از دانش فنی، فناوریهای نوین و توان تخصصی کارکنان، زمینهساز ارتقای بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و دستیابی به استانداردهای نوین زیستمحیطی در این مجموعه شده است و درنهایت، کیفیت زندگی بهتر و محیطزیستی سالمتر را برای شهروندان ایرانی به ارمغان خواهد آورد.
وی در پایان یادآور شد: ادامه اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی و توسعه زیرساختهای زیستمحیطی، بخشی از رویکرد کلان شرکت پالایش نفت اصفهان در مسیر مسئولیتپذیری اجتماعی، حفظ سرمایههای ملی و تحقق اهداف صنعت سبز به شمار میرود.