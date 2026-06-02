به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری جامع با سازمان بسیج کارگری و اصناف خبر داد که هدف اصلی آن حمایت از تأسیسات گردشگری، ارتقای سطح معیشت کارگران شاغل در مراکز اقامتی و همچنین تقویت اقدامات حفاظتی در اماکن تاریخی استان است.

وی در نشست مشترک با محمدی‌راد، رئیس سازمان بسیج کارگری و اصناف، در تشریح اهداف این همکاری گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فعالان و شاغلان تأسیسات گردشگری در جامعه کارگری تعریف می‌شوند، انعقاد این تفاهم‌نامه می‌تواند در بهره‌مندی از ظرفیت‌های سازمان بسیج کارگری در حوزه‌های مختلف مؤثر باشد و زمینه ارائه خدمات بهتری را برای این قشر فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در ادامه افزود: این همکاری‌ها علاوه بر پشتیبانی از فعالان حوزه گردشگری، به‌طور ویژه بر ارتقای سطح معیشتی کارکنان هتل‌ها و مراکز اقامتی متمرکز خواهد بود تا رفاه شاغلان در کنار کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران ارتقا یابد.

ایزدی با اشاره به اهمیت صیانت از گنجینه‌های تاریخی، تصریح کرد: یکی از محور‌های کلیدی این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای حفاظت و صیانت از اماکن گردشگری و به‌ویژه بنا‌ها و محوطه‌های میراث‌فرهنگی استان است تا میراث پیشینیان با تکیه بر همکاری‌های سازمانی، بهتر پاسداری شود.