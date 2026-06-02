ورود دادگستری لرستان به خبر احتکار مواد شوینده در بروجرد
رئیسکل دادگستری استان لرستان، دستور پیگیری و برخورد با عوامل انباشت مواد شوینده به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در انباری در شهرستان بروجرد را صادر کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در اقدامی بازدارنده، دستور ویژه و فوری جهت پیگیری و برخورد با عوامل انبار مواد شوینده را صادر کرد. وی با استناد به گزارشها مبنی بر حجم این کالاها، دستور تشکیل پرونده قضایی و پیگیری دقیق مسئولیتها را به دادستان بروجرد ابلاغ نمود.
در پی گزارشهای دریافتی و پایشهای انجام شده در خصوص فعالیتهای مشکوک و انباشت مواد شوینده در انباری در شهرستان بروجرد، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، با توجه به حساسیت این موضوع، دستور پیگیری و برخورد با عوامل این موضوع را صادر کرد.
بر اساس برآوردهای اولیه دستگاههای نظارتی، ارزش تقریبی مواد شوینده انبار شده حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که نشاندهنده ابعاد گسترده این فعالیتهای غیرقانونی است.
رئیسکل دادگستری لرستان در دستور ابلاغی خود به دادستان عمومی و انقلاب بروجرد، با توجه به رقم کالاها، بر لزوم شناسایی صاحب کالا، بررسی اصالت کالاها و مشخص کردن دقیق مسیر ورود و توزیع این مواد تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که انباشت و احتکار مواد شوینده خارج از دستور العمل های استاندارد و نظارتی، علاوه بر ضربه به بازار، میتواند خطرات جدی برای سلامت عمومی جامعه به همراه داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری در این دستور ویژه، از دادستان بروجرد خواست تا با همکاری نهادهای ذیربط و بازرسی، پرونده قضایی مربوط به این انبار را تشکیل داده و علاوه بر برخورد با متخلفان، ابعاد حقوقی این فعالیتها را به طور کامل استخراج نمایند.