استاندار گیلان از تکمیل زیرساخت‌های شهرک فناوری اطلاعات استان تا پایان تابستان امسال خبر داد و گفت: طرح راهبردی توسعه اقتصاد دیجیتال و استقرار شرکت‌های فناور در منطقه آزاد انزلی در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در نشست بررسی روند اجرایی طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری برای ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری، بر تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار این حوزه تأکید کرد و دستورات لازم را برای رفع موانع اجرایی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط صادر کرد.

وی در این نشست، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل به موقع زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایه گذاران و شرکت‌های فناور تأکید کرد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این جلسه، روند اجرای شهرک فناوری اطلاعات گیلان در منطقه آزاد انزلی بود که با هدف ایجاد بستر مناسب برای استقرار شرکت‌های فناور، توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در حال پیگیری است.

همچنین در این نشست، مقرر شد زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه، تا پایان تابستان امسال تکمیل و آماده بهره‌برداری شود تا زمینه لازم برای آغاز فرآیند جذب سرمایه‌گذار و استقرار فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم شود.

همچنین در این جلسه موضوع استقرار مرکز فناوری فاوا در گیلان و احداث پژوهشگاه فناوری اطلاعات به‌عنوان ۲ طرح مهم و اثرگذار در توسعه زیست بوم فناوری استان بررسی و بر تأمین فضای مورد نیاز و تسریع در اجرای این طرح‌ها تأکید شد.

شهرک فناوری اطلاعات گیلان با بهره گیری از مشاوره علمی دانشگاه صنعتی شریف و در قالب پارک فناوری ۱۰ هکتاری در منطقه آزاد انزلی، یکی از طرح‌های راهبردی استان در مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای زیرساخت‌های نوآوری و افزایش سهم گیلان از بازار فناوری کشور محسوب می‌شود.