معاون شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای برگزاری سه روز مراسم بدرقه مردمی پیکر «امام شهید» خبر داد و گفت: تشییع پیکر رهبر شهید در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدامین توکلی‌زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تاکید کرد: برای رهبر شهید سه روز بدرقه در نظر گرفته شده است و مراسم تشییع در تهران حداقل ۲۴ ساعت طول خواهد کشید

معاون شهردار تهران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید در سه شهر تهران، قم و مشهد قطعی است و در حال تدارک برای جمعیتی بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در پایتخت هستیم.