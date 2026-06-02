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رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان یزد: رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری، عملکرد این اداره را به طور چشمگیری در سال ۱۴۰۴ افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زهرا شاه خواجه گفت: در سال گذشته تعداد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری صادره از سوی اداره کل ۲۱۳ مورد بوده که نسبت به ۱۴۲ مورد سال ۱۴۰۳ رشد و افزایش قابل ملاحظهی ۵۰ درصدی را تجربه کردهایم.
وی ادامه داد: اداره کل استاندارد استان یزد در سال گذشته توانست با تسریع در فرآیندهای اداری و کاهش در زمان بررسی پروندهها، رضایت مراجعان و اربابرجوع را بهبود بخشد به گونهای که تعداد صدور پروانه استاندارد تشویقی، نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز ۱۵ درصد رشد داشته است.
این مسئول تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ با وجود شرایط خاص کشور و وضعیت جنگ تحمیلی دوم و سوم، بیش از ۴۵ جلسه کمیته علائم در خصوص بررسی پروندههای صدور، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانههای استاندارد برگزار شده است، که به نتایج مورد انتظار دست یافتهایم.
وی همچنین به اجرای طرح «امین» به عنوان یکی از برنامههای محوری نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: در قالب طرح امین، نمونهبرداری از محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری و یا دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی در سطح عرضه و بازرسی از مراکز توزیع و فروش با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد تشدید شده است.
زهرا شاه خواجه اظهار داشت: این طرح با رویکرد نظارت پیش گیرانه و مستمر اجرا میشود و هدف ارتقای سطح اطمینان عمومی از طریق نظارت بر کیفیت کالاهای مشمول استاندارد اجباری عرضه شده در سطح بازار و شناسایی فرآوردههای دارای نشان استاندارد جعلی و همچنین ایجاد فضای رقابت سالم برای تولیدکنندگان است.