رتبه نخست خدمات سفر در مازندران
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در حوزه خدمات سفر، این موفقیت را حاصل تعامل بین دستگاهها، همدلی و فداکاری کارکنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین ایزدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در جلسه شورای اداری این ادارهکل اعلام کرد بر اساس ارزیابیهای ملی، استان مازندران موفق به کسب رتبه نخست کشور در حوزه خدمات سفر شده است که این موفقیت حاصل همدلی و تلاش شبانهروزی مجموعه اجرایی استان میباشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گستردهی گردشگری منطقه، اظهار کرد: مازندران با داشتن ۶ هزار و ۹۷۶ تأسیسات گردشگری رسمی، بیشترین حجم زیرساختهای اقامتی و پذیرایی کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل به عنوان مقصد اصلی گردشگران شناخته میشود.
ایزدی با یادآوری شرایط خاص کشور در زمان جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: در آن مقطع حساس، مجموعه استان با کمترین چالش در حوزهی اسکان و خدماترسانی فعالیت کرد و خوشبختانه توانستیم با تقدیر مقام عالی وزارت، عنوان برترین استان کشور را از آن خود کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران در ادامه با اشاره به چالشهای موجود، بر ضرورت حمایت از نیروهای اجرایی و رفع کمبود امکانات تأکید کرد و افزود: وجود برخی قوانین دستوپاگیر و عدم آگاهی کامل عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی، از جمله موانعی است که باید با راهکارهای کارشناسی و تقویت پشتیبانی از مدیران، بر آنها فائق آمد تا جایگاه و اعتبار این حوزه در سطح ملی حفظ شود.