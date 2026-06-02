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رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) بر ضرورت «اقامه دین» به عنوان شاخص اصلی هیئتهای مذهبی تاکید کرد و نسبت به تلاش دشمن برای انحراف و ضربه زدن به این مجالس هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در دیدار رحیم آبفروش دبیر جامعه ایمانی مشعر، «اقامه دین» را شاخص واقعی یک هیئت تراز دانست و گفت: دشمن از تأثیر این مجالس چه قبل از پیروزی انقلاب، چه بعد از آن، چه در ایران و چه در خارج از ایران کاملاً آگاه است، بلکه گاهی دقیقتر از خود ما روحانیون و شما هیئتیها و حتی دقیقتر از شاعران و مداحهاست، لذا برای آن کاملا برنامهریزی کرده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تلاش دشمن برای انحراف هیئات مذهبی، تصریح کرد: اشتباه است اگر فکر کنیم برای همین مجلس روضهای که با اخلاص در مسجدی، حسینیهای یا زیر چادری برگزار میشود، دشمن برنامهای ندارد، آنها برنامهریزی کردهاند و قرائنش هم روشن است. شما دیدید که در خارج از ایران؛ در کشور پاکستان چه اشعار کفرآمیزی مطرح شد و بعد هم مقداری از همان فضا وارد ایران شد و در بین بعضی از مداحها هم نفوذ پیدا کرد. همین سال گذشته، قضایایی که در کاشان پیش آمد و من هم در مقابلش موضع گرفتم، واقعاً بسیار خطرناک بود. مسیری که آن مداحها در آنجا دنبال میکردند، حقیقتاً خطرناک بود.
به گفته استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، دشمن برای هیئات چند هدف را دنبال میکند؛ اولین هدف دشمن این است که اساس این مجالس از بین برود و اثری از آن باقی نماند. وقتی از رسیدن به این هدف مأیوس گردد، سراغ تحریف میآید؛ یعنی کاری میکند که این مجالس به سمت دیگری بروند تا توحید و تقوا و بصیرتشان زیر سؤال برود.
این سخن نادرستی که گاهی در بعضی مجالس شنیده شده، «هر چه میخواهی معصیت کن، ولایت امیرالمؤمنین (ع) را که داری، خیالت راحت باشد» متاسفانه در برخی از بچه هیئتیها اثر گذاشته بود، در حالی که با روایات اصیل ما سازگاری ندارد، نکته مهم دیگری بود که آیت الله فاضل لنکرانی به آن اشاره کرد.
لنکرانی ادامه داد: نتیجه این حالت دوگانه در بعضی منبریها، هیئتیها و مداحها این میشود که هدف اصلی دین در تربیت انسان از بین برود. خواهند گفت «شما که اینگونه درباره محبت و لطف امیرالمؤمنین (ع) یا سیدالشهداء (ع) با محبینشان سخن میگویید، معنایش این است که پس هر کاری خواستید بکنید، امام حسین (ع) نجاتتان میدهد.» ما معتقدیم امام حسین (ع) دست عزادارانش را میگیرد، اما اگر این طرز فکر غلط حاکم شود، دیگر حقیقت عاشورا در جامعه تحقق پیدا نمیکند. امام حسینی که برای مبارزه با گسترش گناه در جامعه و مقابله با ظلم و فساد و جنایت یزید قیام کرد، اگر این نگاه پیدا شود، دیگر آن جوان سینهزن چه نسبتی با این قیام و مبارزه پیدا میکند؟
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) افزود: دشمن ترویچ اینگونه افکار را طراحی کرده و حتماً یکی از بخشهای مهم کار شما باید همین باشد که راهکارهای دشمن برای از بین بردن معنویت هیئتها و دور کردن جوانها از حقیقت هیئت را شناسایی نمایید تا متناسب با آن مقابله صورت بگیرد.
آیت الله فاضل لنکرانی بر این نکته تاکید کرد که هرجا که حرف و سخنی به مرز غلو میرسد باید در مقابلش محکم ایستاد و نباید به هیچ وجه اجازه داد غلو وارد ذهن جوانان شود. روایاتی از اهلبیت (ع) نقل شده که با غالیان به شدت برخورد میکردند و آنان را لعن میفرمودند، لذا باید این مسأله جدی گرفته شود.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در توضیح دومین نکته درباره هیئت تراز، اظهار کرد: نکته دوم اینکه هیئت را به عنوان یک حقیقت مستقل ببینیم نه اینکه آن را صرفاً به روحانی یا مدیرش معرفی کنیم؛ این نگاه، بسیاری از اختلافها و دو دستگیها را از بین میبرد. گاهی در همین دستهجات رقابتهایی پیش میآید، البته رقابت در اظهار ادب اشکالی ندارد، اما رقابت برای مطرح کردن خود، نوعی آفت است.
به گفته آیت الله فاضل لنکرانی، اولین و مهمترین معیار برای هیئت، اقامه دین است. همان که خدای متعال در قرآن کریم فرمود: (شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ) [۱]، بنابراین شاخص اصلی هیئت، اقامه دین است. اقامه دین یعنی ما به دنیا بگوییم این هیئت، این عزاداری، این منبر، این مداحی، این جمع، دنبال یک هدف است: «اقامه دین» البته اقامه دین شاخههای فراوان دارد و باید آن شاخهها تبیین شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر این که ما باید دینداران واقعی را معرفی کنیم، در این باره توضیح داد: دینداران واقعی چه کسانی هستند؟ پیغمبر اکرم (ص)، ائمه معصومین (ع) و در زمان ما هر کسی که در همین مسیر حرکت میکند. از این آیه استفاده میکنیم اقامه دین غیر از بیان دین است. پیامبر فقط مأمور به بیان دین نبود؛ این آیه میفرماید: (أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ) پیامبر مامور به اقامه دین هم هست. همانطور که باید بفرماید نماز واجب است و این «بیان» است، اما (أَقِیمُوا الصَّلَاةَ) فقط بیان نیست؛ بحث اقامه نماز است، نماز باید در جامعه محقق شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) تصریح کرد: یکی از مصادیق روشن اقامه دین، تعظیم شعائر است. خدای متعال میفرماید: (وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ) [۲]چرا تعظیم شعائر موجب تقوای قلب است؟ برای اینکه خودش یکی از مصادیق اقامه دین است. در هیئت، وقتی مسئله تعظیم شعائر و احیای امر اهلبیت (ع) مطرح میشود، باید با نگاه علمی و دقیق دنبال شود.
وی با هشدار نسبت به ورود خرافات به هیئتها، اظهار کرد: شهید مطهری هم نسبت به مراقبت از ورود خرافات به هیئتها تاکید فروان داشتند. هم غلو و هم خرافه، بهانه به دست دشمن میدهد. مطالب پیرامون حقایق دین آنقدر فراوان است که ما هیچ نیازی به روضه جعلی و حرفهای خرافی نداری.
آیت الله فاضل لنکرانی بر این نکته هم تاکید کرد که مسیر اصلی هیئت باید تبیین حاکمیت الله بر انسان باشد: (وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً) [۳]هیئتی واقعی کسی است که این معنا را باور داشته باشد و در عمل نشان بدهد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با تاکید بر این که نباید از قرآن و اهلبیت (ع) جدا شویم و محور اصلی جلسات هیئتها باید این دو رکن باشد، تصریح کرد: اگر بخواهیم انقلاب حفظ شود باید هیئتها «مردمی، دقیق، با اخلاص، و بدون هوا و هوس» باقی بمانند. بهویژه در بخش کودکان و بانوان باید برنامه جدی داشت. برای بانوان هم هیئتهای مخصوص خودشان لازم است؛ جلسات مستقل، فضای مناسب و رشد معرفتی و تربیتی.