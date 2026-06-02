رسانه ملی امروز ۱۲ خرداد با ترکیبی از برنامه‌های تحلیل سیاسی و رویداد‌های ورزشی، برنامه‌های متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حوزه برنامه‌های تحلیلی، برنامه «تهران ۲۰» که امشب ساعت ۲۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود، به بررسی وضعیت استراتژیک منطقه و تحولات اخیر پرداخته است.

در این برنامه، علیرضا سلیمی (عضو هیئت رئیسه مجلس) و محسن پاک‌آیین (دیپلمات سابق)، وضعیت تنگه هرمز و اوضاع کنونی لبنان را مورد واکاوی قرار می‌دهند.

این گفت‌و‌گو به تحلیل پرونده جنگ‌های پیشین، وضعیت مذاکرات پساجنگ و شرایط فعلی منطقه اختصاص دارد.

در سوی دیگر و در بخش ورزشی، علاقه‌مندان به فوتبال می‌توانند دیدار دوستانه تیم‌های ملی کرواسی و بلژیک را به صورت زنده از شبکه سه سیما دنبال کنند.

این مسابقه که در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی پیش از جام جهانی برگزار می‌شود، ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر ریه‌کا کرواسی آغاز خواهد شد و با گزارش نیما تاجیک از قاب شبکه سه سیما برای مخاطبان پخش می‌شود.