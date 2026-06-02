پخش زنده
امروز: -
با افزایش ۱۷ درصدی تصادفات جادهای در ایلام؛ ایمنسازی محور مهران– دهلران در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس پلیس راه استان ایلام از افزایش ۱۷ درصدی تصادفات برونشهری در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر داد.
در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان با اشاره به وجود ۲۰ نقطه حادثهخیز و ۶۲ نقطه پرحادثه در سطح استان؛ محور مهران– دهلران– اندیمشک به عنوان یکی از مسیرهایی که بیشترین آمار تصادفات جادهای را به خود اختصاص داده است، مورد توجه ویژه قرار گرفت.
در ادامه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام از اجرای چندین طرح ایمنسازی در این محور خبر داد و گفت: عملیات تعریض بخشی از محور مهران–دهلران، اجرای ۱۲ کیلومتر روسازی و آسفالت در محدوده شهرک اسلامیه تا روستای زعفرانیه و همچنین اصلاح نقطه حادثهخیز «سنگر نادر» در دست اجرا است و تلاش میشود؛ این طرحها پیش از اربعین حسینی به بهرهبرداری برسند.
احمد کرمی استاندار ایلام نیز با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای اربعین، گفت: ساماندهی ترافیک مسیرهای منتهی به مرز مهران، ایمنسازی محورهای مواصلاتی، تکمیل طرحهای راهسازی، توسعه علائم هشداردهنده و تقویت خدمات امدادی باید با جدیت دنبال شود تا زائران، سفری ایمن و روان داشته باشند.
همچنین سردار سلمانی، فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر نقش فرهنگ رانندگی در کاهش حوادث جادهای گفت: پلیس با تمام توان و امکانات در محورهای مواصلاتی استان حضور خواهد داشت و با اجرای طرحهای نظارتی و کنترلی، برای تأمین امنیت و ارتقای ایمنی تردد زائران و مسافران تلاش میکند.
در پایان این نشست؛ اعضای شورای راهبری کاهش تصادفات، درباره راهکارهای ارتقای ایمنی جادهها، رفع نقاط حادثهخیز، بهبود زیرساختهای ترافیکی و آمادگی دستگاههای اجرایی برای اربعین حسینی بحث و تبادل نظر کردند.