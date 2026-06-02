رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست مشترک با معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد با تشریح دستاورد‌های سازمان امور مالیاتی، از جایگزینی محاسبات سیستمی به‌جای مداخلات انسانی، کاهش چشمگیر رسیدگی‌های ممیز‌محور و جهش در استرداد مالیات به فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان در تشریح عملکرد سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اهداف سازمان در تامین حداکثری بودجه دولت از طریق مالیات عادلانه و کاهش اصطکاک بین نظام مالیاتی و مودیان گفت: سیستمی کردن محاسبات و فرایند‌های مالیاتی و کاهش حداکثری مداخلات انسانی مهمترین راهبرد سازمان در مسیر تحقق این اهداف بوده است.

وی در تشریح مصادیق این راهبرد گفت: در سال گذشته در حوزه مالیات مشاغل با تکیه بر داده‌های متقن و استفاده از ظرفیت تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های مالیات عملکرد مشاغل خرد به صورت سیستمی محاسبه شد. محاسبه سیستمی ۱۰۰ درصد پرونده‌های املاک اجاری نیز از دیگر مصادیق مورد اشاره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این حوزه بود.

وی کاهش رسیدگی‌های ممیزمحور به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی را نیز یکی دیگر از نتایج رویکرد سازمان در این حوزه برشمرد و گفت: میزان رسیدگی ممیزمحور از ۶۶ درصد کل پرونده‌های اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به استقرار کامل سامانه مودیان در دولت چهاردهم اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ ماهانه بیش از ۱.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیک (شامل صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲) و بیش از ۳ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع ۳ (رسید دستگاه‌های کارتخوان) در سامانه مودیان صادر شده است که این رقم در مقایسه با ۲۵۰ میلیون صورتحساب ماهانه در سال ۱۴۰۲، گواه جهشی مهم در این حوزه است.

وی همچنین با تشریح دیگر شاخص‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد در دوره تابستان ۱۴۰۱ به صفر درصد در دوره زمستان ۱۴۰۴ رسیده است.

سبحانیان با اشاره به تحول در فرآیند استرداد مالیات به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: با استفاده از الگوریتم‌های سیستمی و کاهش حداکثر نقش عامل انسانی، مدت زمان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی در حال حاضر به کمتر از دو ماه کاهش یافته است. وی افزود: در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، علی‌رغم شرایط خاص کشور و کاهش درآمد‌های مالیاتی، مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۶۱ درصد افزایش داشته است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: هدف بعدی ما حرکت به سمت استرداد مالیات به صورت برخط و لحظه‌ای است.

وی همچنین با تشریح نقش مبارزه با فرار مالیاتی در تعمیق حس عدالت در بین مودیان مالیاتی گفت: در دوره ۴ ساله اخیر، اقدامات سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی باعث شده است برای ۱۱ میلیون مودی مالیاتی جدید پرونده مالیاتی تشکیل شود.

سبحانیان در ادامه با اشاره به صیانت از اقتصاد و کسب و کار‌ها در شرایط جنگی و تاکید بر حمایت‌های ویژه از فضای کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده در تشریح اقدامات سازمان در این زمینه گفت: تمدید مواعد انجام تکالیف مالیاتی، استمهال در پرداخت مالیات و تمدید مواعد رسیدگی و حسابرسی از جمله مهمترین محور‌های اقدامات حمایتی سازمان در این حوزه بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین نقش عوارض ارزش افزوده واریزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در توسعه و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در الحاقیه سوم بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف شده‌اند ۴۰ درصد از منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی را برای بازسازی آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان صرف کنند.

تشریح بخشنامه ابلاغی در حوزه صرفه جویی و تاکید بر عدم افزایش هزینه‌های جاری سازمان در سال جاری نیز از دیگر محور‌های گزارش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به معاون اول رئیس جمهور بود.

سید محمدهادی سبحانیان در این جلسه همچنین با تاکید بر اولویت‌ها و راهبرد‌های سازمان در حوزه فرهنگ سازی مالیاتی، مجموعه اقدامات شاخص در این حوزه را برشمرد. تهیه و تدوین سند فرهنگ سازی مالیاتی و رونمایی از آن با حضور رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، طراحی برنامه‌هایی برای نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی در کودکان، همکاری در تولید فیلم سینمایی با موضوع مبارزه با فرار مالیاتی برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران، تهیه سریال با مشارکت شبکه نمایش خانگی و تدوین سیاست‌های رسانه‌ای برای اقدامات مهم سازمان را از جمله مهمترین محور‌های عملکرد سازمان در این حوزه دانست.

وی در ادامه با تشریح طرح نشان دار کردن مالیات به عنوان یکی دیگر از اقدامات شاخص سازمان در حوزه فرهنگ سازی گفت: اجرای طرح نشان دار کردن مالیات و اطلاع رسانی‌های گسترده در خصوص پروژه‌های تامین اعتبارشده از طریق این طرح، تاثیر عمیقی در افزایش اعتماد به نظام مالیاتی کشور و تمکین به تکالیف مالیاتی داشته است.