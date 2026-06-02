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در نشست تخصصی اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس با تشریح مهمترین مسائل نظام آموزشی کشور، بر ضرورت ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای عدالت آموزشی، رفع موازیکاریهای نهادی و تسریع در اجرای برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، صبح امروز، سه شنبه ۱۲ خردادماه در نشستی که با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معاونان و مدیران ستادی برگزارشد؛ مجموعهای از مسائل آموزش و پرورش را در حوزههای مختلف بررسی و خواستار تصمیمگیریهای اجرایی برای حل مسائل این حوزه شدند.
در ابتدای این جلسه حسین امامیراد؛ عضو کمیسیون آموزش و نماینده مردم شهر چناران، شاندیزو طرقبه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش، بر ضرورت توجه ویژه به معیشت فرهنگیان، حمایت از مناطق محروم و استمرار طرحهای محرومیتزدایی آموزشی تأکید کرد.
در ادامه ابراهیم فهیمی؛ نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوست در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزشی، بر اجرای مؤثر برنامههای توسعهای، کاهش شکافهای طبقاتی و اصلاح سیاستهای منابع انسانی تأکید داشت.
حسین حقوردی؛ نماینده مردم شهر قدس شهریار و ملارد در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از مدیریت آموزش در شرایط خاص کشور، رسیدگی به مشکلات معیشتی، بیمهای و رفاهی فرهنگیان و بازنشستگان را از اولویتهای اصلی دانست.
در ادامه این نشست عبدالوحید فیاضی؛ نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی خواستار تمرکز کمیسیون بر مسائل کلان، اجرای سیاستهای کلی نظام و حل ریشهای چالشهای آموزش و پرورش شد.
علی خزائی؛ نماینده مردم پیشوا ورامین و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز حل نهایی موضوع استخدام معلمان از مسیر دانشگاه فرهنگیان را ضروری دانست و بر تثبیت نظام جذب نیروی انسانی تأکید کرد.
عمران عباسی؛ نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی نیر با اشاره به تغییرات نسلی، بر ضرورت تحول در محتوای آموزشی، کاهش حجم کتابهای درسی و تقویت زیرساختهای آموزش مجازی تأکید کرد.
در ادامه؛ سید ابوالحسن مصطفوی؛ نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رفع دوگانگی در تصمیمات آموزشی بهویژه در حوزه کنکور خواستار پاسخگویی بیشتر دستگاههای اجرایی شد.
فرشاد ابراهیمپور؛ نماینده مردم ایذه و باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف، تأمین مسکن فرهنگیان و حمایت از معلمان جدیدالاستخدام تأکید داشت.
احسان عظیمیراد؛ نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز شفافسازی در حوزه بازنشستگان، اصلاح قراردادهای بیمهای و تسریع در اجرای مصوبات را از مطالبات اصلی فرهنگیان عنوان کرد.
رمضان رحیمی؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بر بهبود نظام بیمهای، ساماندهی مدارس غیردولتی و تقویت نظارت آموزشی تأکید کرد.
سید محمد مولوی؛ نماینده مردم آبادان و اروندکنار در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با تأکید بر تسریع در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و موازیکاری نهادی، بر تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش استانها و افزایش پاسخگویی دستگاهها تأکید کرد.
گفتنی است؛ اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این نشست، سه محور اصلی را بهعنوان اولویتهای فوری آموزش و پرورش مورد تأکید قرار دادند که شامل ساماندهی نیروی انسانی، ارتقای عدالت آموزشی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در نظام آموزشی کشور بوده است.