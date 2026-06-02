به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هدی حسینی مسئول دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: در سه ماهه نخست سال، حدود ۵۰۰ درخواست و شکایت مردمی از طریق مراجعات حضوری و سامانه‌های ارتباطی ثبت و پیگیری شده است.

وی افزود: برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و هموطنان، نظارت‌های لازم در تمامی حوزه‌ها انجام شده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات مورد نیاز برای رفع مشکلات مسافران صورت گیرد.

حسینی گفت: از طریق بهره‌گیری از طرح «فواد» و سامانه «۱۲۸»، امکان دسترسی سریع‌تر مردم به این دفتر فراهم شده است و هدف نهایی از این اقدامات، ارتقای سلامت اداری و بهبود کیفیت خدمات است تا گام‌های مؤثری در جهت جلب رضایت حداکثری گردشگران برداشته شود.