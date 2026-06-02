بازگشت نخستین گروه حاجیان ایرانی

بازگشت حجاج ایرانی به کشور آغاز شد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، حجاج ایرانی تا ۲۴ خرداد از فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان منتقل می‌شوند.