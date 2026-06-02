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بازگشت نخستین گروه حاجیان ایرانی

بازگشت حجاج ایرانی به کشور آغاز شد. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، حجاج ایرانی تا ۲۴ خرداد از فرودگاه جده به شش ایستگاه پروازی تهران، مشهد، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان منتقل می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۱۵:۳۷
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برچسب ها: حجاج ایرانی ، بازگشت حاجیان ، فرودگاه امام خمینی ، سازمان حج و زیارت
 