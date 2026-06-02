‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درهشدار هواشناسی سطح زرد- شماره ۱۴ آمده است: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره رگبار باران (در مناطق مستعد بارش تگرگ) همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه‌ای بعدازظهر چهارشنبه مورخ (۱۴۰۵/۳/۱۳) است که تا اوایل هفته آینده در نیمه شمالی و تا حدودی مرکز استان ادامه دارد.

در اثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل ها؛ احتمال برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی در اثر بارش تگرگ وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی استان ضروری است.