صیانت از حقوق مشترکین و جلوگیری از هدر رفت آب، خط قرمز شرکت آبفای فریمان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آبفا شهرستان فریمان گفت: در چند روز اخیر، اکیپ‌های بازرسی موفق به شناسایی یک فقره انشعاب غیر مجاز در روستای سعدآباد شدند که از طریق نصب سه‌ راهی روی شبکه مسجد بین‌راهی، اقدام به برداشت غیرقانونی آب می‌کرد.

محمد فیضی افزود: فیضی با اشاره به جمع‌آوری فوری این انشعاب و تجهیزات آن افزود: پرونده متخلف برای پیگرد قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: تنها در ۱۵ روز اخیر در روستای قلعه نو فریمان ۲۰ فقره انشعاب غیرمجاز کشف شد و ما اجازه نمی‌دهیم کسی به حقوق عامه تعرض کند.