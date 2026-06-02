مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: ترخیص و تحویل ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری در منطقه اقتصادی بم پس از یک سال وقفه با پیگیری بازرسی کل استان کرمان انجام شد.

ترخیص و تحویل ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری در منطقه اقتصادی بم

ترخیص و تحویل ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری در منطقه اقتصادی بم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادخدا سالاری مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت:ترخیص و تحویل ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری در منطقه اقتصادی بم پس از یک سال وقفه با پیگیری بازرسی کل استان کرمان انجام شد.

وی افزود: از مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ خودروی در انتظار ترخیص، بیش از نیمی از آنها به مشتریان تحویل شد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان افزود: اتخاذ تصمیمات عملیاتی در جلسه شورای نظارتی با همکاری استانداری جهت رفع موانع تولید و تسریع در روند خروج خودرو‌ها از گمرک بم انجام می‌شود.