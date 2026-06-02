هزاران نفر در کنفرانس بین‌المللی ضد جنگ، بیستم ژوئن (۳۰ خرداد) در انگلیس شرکت خواهند کرد و نمایندگانی از فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و آمریکا در آن حضور خواهند داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سازمان صلح طلب در انگلیس با نام «کارزار جنگ را متوقف کنید» که بزرگترین کارزار ضد جنگ در اروپا محسوب می‌شود، در بیانیه‌ای اعلام کرد: با بین‌المللی شدن جنبش ضد جنگ، فعالیت‌های ضد جنگ در جهان شتاب بیشتری می‌گیرد.

این سازمان افزود: به زودی بیش از هزار دانشجو و کارگر جوان که بیانیه‌ای علیه جنگ امضا کرده‌اند، در پاریس گرد هم می‌آیند تا برای کنفرانس لندن بسیج شوند.

در این بیانیه آمده است: «در آستانه‌ کنفرانس بین‌المللی ضدجنگ، گروه‌های محلی صلح‌طلب در غرب لندن و در شهر‌های بیرمنهگام و بریستول جلساتی را در مورد اینکه چرا به یک جنبش بین‌المللی ضد جنگ نیاز داریم، ترتیب داده‌اند. کنفرانس ملی اتحادیه‌های کارکنان در انگلیس هم یک جلسه حاشیه‌ای با عنوان «دستمزد مهم است نه سلاح» برگزار کرد تا این پیام را در میان اتحادیه‌ها پیش ببرد. اکنون «یونیسون» بزرگ‌ترین اتحادیه بریتانیا و بزرگ‌ترین اتحادیه بخش دولتی اروپا، از این کنفرانس حمایت می‌کند. بزرگ‌ترین اتحادیه معلمان بریتانیا نیز حمایت خود را اعلام کرده است.

دانیل کبده دبیرکل این اتحادیه گفت: ما یک دیوانه فرا آتلانتیکی در کاخ سفید داریم که در سراسر جهان هرج و مرج ایجاد کرده است.

به نوشته «کارزار جنگ را متوقف کنید»، کنفرانس بین‌المللی ضد جنگ، که هر ده سال یک بار برگزار می‌شود، به تمام انرژی صلح‌طلبان به عنوان یک جنبش برای موفقیت نیاز دارد. از علاقه‌مندان صلح خواسته شده است در جلسه فعالان پیش از کنفرانس ثبت نام کنند تا هماهنگی لازم برقرار شود.

ائتلاف ضد جنگ در انگلیس که در بسیج نیرو‌ها و سازمان‌دهی تظاهرات ضد جنگ در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی نقش بارزی داشت پس از تهاجم رژیم اسرائیل به غزه در برگزاری تظاهرات صد‌ها هزار نفری ضد نسل‌کشی اسرائیل در غزه به همراه دیگر سازمان‌های اسلامی و مدنی نقش فعالی داشت و پس از تجاوز رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران نیز در برگزاری تظاهرات گسترده ضد تجاوز به ایران به همراه نهاد‌های مدنی و اسلامی و قشر‌های مختلف مردم به ویژه ایرانیان مقیم انگلیس نقش موثری داشت.