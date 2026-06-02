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وزیر آموزش و پرورش گفت: دانشآموزانی که قصد شرکت در کنکور را دارند، برای ایجاد سابقه تحصیلی به شرکت در امتحانات نهایی حضوری ناگزیر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ضرورت تعیین تکلیف وضع تحصیلی دانشآموزان، ستاد عالی آزمونها جلسات متعددی برگزار کرده و برنامهریزی لازم برای برگزاری امتحانات انجام شده است.
وی افزود: زمانبندی اعلامشده قطعی نیست و به شرایط کشور و نظر مراجع ذی صلاح بستگی دارد.
برگزاری آزمونها نیازمند مجوز شورای عالی امنیت کشور است
کاظمی با بیان اینکه برای برگزاری حضوری امتحانات نهایی مکاتبات لازم با مراجع ذی ربط انجام شده است، اظهار کرد: در صورت صدور مجوز و عادی بودن شرایط، امتحانات به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
وی افزود: میانگین حضور دانشآموزان در هر حوزه امتحانی حدود ۱۳۰ نفر است و در صورت مساعد بودن شرایط، مانعی برای برگزاری آزمونها وجود نخواهد داشت.
وزیر آموزشوپرورش، با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزشوپرورش، گفت: اگر شرایط اضطراری مانع برگزاری امتحانات نهایی شود، دانشآموزان بر اساس امتحانات داخلی، فارغالتحصیل یا به پایه بالاتر منتقل خواهند شد.
وی توضیح داد: در این شرایط دانشآموزان پایه یازدهم به پایه دوازدهم منتقل میشوند و دانشآموزان پایه دوازدهم نیز میتوانند دیپلم خود را دریافت کنند.
ایجادسابقه تحصیلی فقط با امتحان نهایی حضوری، ممکن است
کاظمی در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای سناریوی اضطراری، آزمونها صرفاً برای تعیین وضعیت تحصیلی دانشآموزان خواهد بود و سابقه تحصیلی ایجاد نمیکند.
وی افزود: دانشآموزانی که قصد شرکت در کنکور را دارند، برای ایجاد سابقه تحصیلی ناگزیر به شرکت در امتحانات نهایی حضوری هستند.
تأثیر قطعی سوابق تحصیلی
وزیر آموزشوپرورش، با اشاره به مصوبات مربوط به کنکور، گفت: تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور تاکنون تغییری نکرده و همچنان برقرار است.
وی گفت: وزارت آموزشوپرورش مجری قانون است و تا زمان تغییر مصوبات، مکلف به اجرای آنها خواهد بود.
کاظمی با بیان اینکه زمان امتحانات نهایی و کنکور به یکدیگر وابسته است، گفت: در صورت تغییر زمان امتحانات نهایی، زمان برگزاری کنکور نیز جابهجا خواهد شد.
وی افزود: توافق صورتگرفته با سازمان سنجش این است که کنکور دستکم ۱۵ روز پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد. اکنون نیز حدود یک ماه فاصله میان امتحانات نهایی و کنکور در نظر گرفته شده است.
آزمونهای سمپاد و نمونه دولتی ۲۹ خرداد برگزار میشود
وزیر آموزشوپرورش از برگزاری آزمونهای مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در ۲۹ خردادماه خبر داد و گفت: حدود ۶۰۰ هزار داوطلب در این آزمونها شرکت و باهم رقابت خواهند کرد.
احتمال طراحی چند مدل سؤال برای استانهای مختلف
وی در پاسخ به برخی دغدغهها درباره عدالت آموزشی و شرایط متفاوت استانها، گفت: پیشنهاد طراحی چند مدل سؤال برای مناطق مختلف کشور در ستاد عالی آزمونها بررسی خواهد شد.
ساماندهی نیروی انسانی مهمترین اولویت آموزشوپرورش است
کاظمی، در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی نیروی انسانی را یکی از اصلیترین دغدغههای وزارت آموزشوپرورش دانست و گفت: از نخستین روزهای آغاز مسئولیت، موضوع تعیین تکلیف نیروها و تبدیل وضعیت آنان در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، اظهار کرد: تعیین تکلیف نیروهای مشمول تبدیل وضعیت در اولویت نخست وزارت آموزشوپرورش قرار دارد و این موضوع با جدیت پیگیری میشود.
وزیر آموزشوپرورش از ارسال نامه به رئیسجمهور برای تسریع در روند رسیدگی به تبدیل وضعیت نیروها خبر داد و گفت: از هر ظرفیتی برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد.
توقف مجوزهای استخدامی، آموزشوپرورش را نگران کرده است
کاظمی، با بیان اینکه بخش عمده مجوزهای استخدامی در کشور متوقف شده است، افزود: به جز دانشگاه فرهنگیان، صدور بسیاری از مجوزهای استخدامی متوقف شده و این موضوع آموزشوپرورش را برای آغاز سال تحصیلی جدید با نگرانی مواجه میکند.
وی تأکید کرد: اگر مجوزهای مورد نیاز صادر نشود، آموزشوپرورش در مهرماه با مشکل کمبود معلم روبهرو خواهد شد.
۲۱ هزار نیروی حقالتدریس و دهها هزار متقاضی تعیین تکلیف
وزیر آموزشوپرورش گفت: حدود ۲۱ هزار نیروی حقالتدریس در آموزشوپرورش فعالیت میکنند که خواهان تبدیل وضعیت هستند و در کنار آن، نیروهای طرح امین، پیشدبستانی و نهضت سوادآموزی نیز خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد تعداد این افراد بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر است و در صورت گسترش دامنه شمول، تعداد متقاضیان میتواند از ۲۵۰ هزار نفر نیز فراتر رود.
مدارس هیئتامنایی نباید به عامل تبعیض آموزشی تبدیل شوند
کاظمی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاح آییننامه مدارس هیئت امنایی، گفت: هدف وزارت آموزشوپرورش، تقویت مدارس دولتی و کاهش تنوع مدارس است.
وی افزود: مدارس هیئتامنایی نباید به فضایی برای جداسازی دانشآموزان و ایجاد رانت آموزشی، تبدیل شوند و آییننامه جدید در راستای تقویت عدالت آموزشی تدوین شده است و بناست از تمام طرفیتهای محله برای تقویت مدرسه و هیات امنای آن استفاده شود که مطابق با بخشی از سند تحول بنیادین است.
بیش از ۵۰۰ مدرسه و فضای آموزشی در جنگ آسیب دیدند
وزیر آموزشوپرورش، از خسارتهای واردشده به فضاهای آموزشی و اداری در جریان جنگ خبر داد و گفت: ۱۵۰۷ مدرسه و فضای آموزشی و اداری دچار آسیب شدهاند.
وی افزود: گزارش این خسارتها تهیه شده و برای تأمین منابع لازم جهت بازسازی و جبران آسیبها به دستگاههای ذیربط ارائه خواهد شد.
درخواست حمایت بیشتر از فرهنگیان در شرایط اقتصادی کنونی
کاظمی، با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی بر معلمان، اظهار کرد: جامعه فرهنگیان در شرایط فعلی نیازمند حمایت بیشتری است.
وی ابراز امیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی در بررسیهای بودجهای و تصمیمات حمایتی آینده، توجه ویژهای به مطالبات و وضعیت معیشتی فرهنگیان داشته باشد.
آموزشوپرورش آماده استفاده از نظرات مجلس است
وزیر آموزشوپرورش در پایان ضمن قدردانی از همکاری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: وزارت آموزشوپرورش از همه ظرفیتهای کارشناسی و مشورتی مجلس برای حل مسائل نظام تعلیم و تربیت استفاده خواهد کرد و آماده همکاری نزدیکتر با نمایندگان است.
از مخالفان تأثیر قطعی معدل بودهام، اما مکلف به اجرای قانون هستیم
کاظمی، در با اشاره به اهمیت تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور، تأکید کرد: شخصاً از منتقدان این مصوبه بوده و برای اصلاح آن تلاش کرده است.
وی گفت: هیچکس به اندازه من در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر این مصوبه تلاش نکرده است. در جلسات مختلف، نامهنگاریها و رایزنیهای متعددی برای اصلاح آن انجام دادهایم و بارها آثار و تبعات این تصمیم را مطرح کردهایم.
وزیر آموزشوپرورش افزود: حتی در شرایط فعلی نیز معتقدیم برخی مسائل و اعتراضات در این زمینه، وجود دارد و تلاشهای خود را برای اصلاح آن ادامه میدهیم، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون بر اجرای مصوبه پیشین خود تأکید داشته است.
کاظمی، با بیان این که آموزشوپرورش مجری قانون است، تصریح کرد: ما دستگاه اجرایی هستیم و تا زمانی که قانون و مصوبه تغییر نکند، مکلف به اجرای آن هستیم و امکان عدم اجرای مصوبات وجود ندارد.
وی همچنین تأکید کرد: تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور فعلاً برقرار است و هرگونه تغییر در این مصوبه نیازمند تصمیمگیری مجدد از سوی مراجع قانونی و سیاستگذار خواهد بود.