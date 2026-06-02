به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با سالروز ارتحال ملکوتی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، همایش «زن، خانواده و مقاومت؛ سه‌گانه راهبردی در اندیشه امام خمینی (ره)» در محل تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی جهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از بانوان فرهیخته، استادان و فعالان فرهنگی افغانستان همراه بود، سید روح‌الله حسینی رایزن فرهنگی کشورمان در افغانستان، با تبیین دیدگاه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی پیرامون جایگاه زن، خانواده و نقش آنها در تمدن‌سازی اسلامی، اظهار کرد: امام خمینی (ره) ماهیت وجودی زن را انسان‌ساز می‌دانستند و بر این باور اعتقاد تام داشتند که مرد از دامن زن به معراج می‌رود. از نگاه ایشان به عنوان یک مرجع عالی در فقه زن و مرد از حیث کرامت انسانی و معنوی برابر هستند و هیچ‌گونه برتری ذاتی میان آنان وجود ندارد.

وی با اشاره به مفاهیم قرآنی «تکاثر» و «کوثر» افزود: کلمه تکاثر مبتنی بر خودخواهی، برتری‌طلبی و دنیاگرایی است، اما لغت و به تعبیری فرهنگ کوثر بر پایه ایثار، خدمت، خیررسانی و انسان‌سازی شکل گرفته است. حضرت صدیقه طاهره (س) که از ایشان به عنوان «برترین زن در دو عالم» یاد می‌شود برجسته‌ترین مصداق کوثر در فرهنگ اسلامی به شمار می‌رود.

حسینی، در ادامه با انتقاد از دیدگاه غرب درباره موقعیت بانوان گفت: بسیاری از متفکران اروپایی و آمریکایی اگرچه شعار آزادی زنان را سر می‌دهد، اما در مقام عمل شان و شخصیت زن را آن چنان تنزیل می‌دهند که استفاده از عبارت «شیء» در قبال این هیئت الهی امر مبالغه‌آمیزی نیست. اقتصاد و به طور خاص سینمای غرب که در بهترین تعبیر از آن به عنوان صنعت یاد می‌شود بانوان را عملاً به ابزاری برای تبلیغات تجاری و سودآوری‌های اقتصادی خود تبدیل کرده است. سوء استفاده از جایگاه و جذابیت‌های زنانه برای فروش کالا یا ترویج مصرف‌گرایی، نوعی آسیب به کرامت انسانی آنها محسوب می‌شود.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنین افزایش فروپاشی خانواده، گسترش فردگرایی، افزایش آمار طلاق و کاهش مسئولیت‌پذیری والدین در قبال فرزندان را از چالش‌های جدی جوامع غربی دانست و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اندیشه امام خمینی (ره)، ارائه الگویی متعادل برای زن مسلمان است؛ الگویی که در آن، حفظ هویت دینی و حضور فعال اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. در همین راستا امروز زنان در کشوری مانند ایران در عرصه‌های مختلف علمی، دانشگاهی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی و فناوری حضوری گسترده دارند و این امر نتیجه نگاه مستند و متوازن امام خمینی (ره) به جایگاه والای زن در جامعه است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران هویت و تضعیف بنیان خانواده را از آسیب‌های ناشی از استفاده سوء از فضای مجازی برشمرد و بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای، تقویت خودباوری زنان و تربیت نسل آینده متناسب در برابر یکی از مهم‌ترین تهدید‌های فرهنگی عصر حاضر تأکید کرد.

دیگر سخنرانان این همایش ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های ایشان در حوزه زن، خانواده و مقاومت و نیز بهره‌گیری از این آموزه‌ها برای مقابله با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر تأکید کردند.