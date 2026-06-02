روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: کارشناسان بهداشت با حضور در طرح‌های ساختمانی و مراکز اقامتی برنامه حذف مالاریا را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: گروه عملیاتی مرکز بهداشت کیش با هدف اجرای برنامه حذف مالاریا، اقدام به بیماریابی فعال و تهیه نمونه خون را در بین اتباع خارجی، افراد پرخطر و شاغلان طرح‌های ساختمانی کیش انجام می‌دهند.

بیماریابی و نمونه‌گیری از اتباع خارجی و افراد در معرض خطر در طرح های ساختمانی و مراکز اقامتی کیش، با هدف شناسایی به‌موقع موارد احتمالی بیماری، پیشگیری از انتقال محلی و ارتقای سطح مراقبت‌های بهداشتی انجام شده است.

گروه عملیاتی مرکز بهداشت کیش با پایش مستمر گروه‌های هدف و مناطق پرخطر، نقش مهمی در حفظ دستاورد‌های برنامه حذف مالاریا و ارتقای شاخص‌های سلامت جامعه اجرا می‌کند.