پردیس توانمندسازی کودکان کار با رویکرد «مدرسه بدون دیوار» آغاز به کار کرد
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امروز پردیس توانمندسازی کودکان با رویکرد مدارس بدون دیوار، بدون شکست، فراگیر و ترکیبی فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دغدغههای خود در حوزه آموزش گفت: من با موسسه صبح رویش پیوند عمیقی دارم و امروز در این مجموعه مفاهیمی مانند مدرسه بدون دیوار، مدرسه بدون شکست، مدرسه محافظتی، مدرسه فراگیر و مدرسه ترکیبی را دنبال میکنیم.
حسینی افزود: اینجا پردیس توانمندسازی سلامت اجتماعی کودکان و نوجوانان است و همانطور که آقای دکتر میدانستند تا سال ۱۹۸۰ نظام آموزش و پرورش کارکردهای مناسبی داشت، اما امروز در این مجموعه رویکرد نوآوری در نظام تربیتی اجرا میشود. در مدرسه بدون دیوار، کودک با آموزش اندیشیدن آشنا میشود و طعم شیرین یادگیری را میچشد؛ به نظام تربیت و توانمندسازی متصل شده و با ورزشهای گوناگون، تفکر واگرا به او آموزش داده میشود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: دومین نقد به نظامهای آموزشی این است که تئوریک، حافظهمحور، غیرکاربردی و غیرمهارتی هستند در حالی که در این مجموعه کارگاههای مهارتی، خلق هویت و موقعیتمحوری برای دانشآموزان دیده می شود.
حسینی افزود: سومین نقد این است که مدرسه قرار بود ارزانترین، فراگیرترین و سریعترین راه برای شکستن چرخه فقر، تحرک طبقاتی و عدالت اجتماعی باشد؛ به همین دلیل من اصطلاح مدرسه محافظتی را مطرح کردم.
وی گفت: مدرسه محافظتی یعنی مدرسه در پشت درهای خود تمام نداشتههای دانشآموزان را مدفون کند و با طراحی درونی، کمبودهای بیرونی را جبران نماید، اما متأسفانه امروز مدرسه نه تنها چنین کارکردی ندارد، بلکه نابرابری بیرون را در داخل تثبیت کرده است.
حسینی در پایان افزود: مدرسه صبح رویش و این پردیس توانمندسازی، گامی اساسی برای دانشآموزانی است که در هیچ کجای نظام تعلیم و تربیت به آنها توجه نمیشود؛ در اینجا بچهها تعلیم و تربیت تمام ساعتی را تجربه میکنند و از عوامل ناسالم بیرون از مدرسه محافظت میشوند.
نصیری، مدیر کل بهزیستی استان تهران، از احیای یک مرکز تاریخی مددکاری اجتماعی با رویکرد نوین توانمندسازی خانواده محور خبر داد.
وی با اشاره به قدمت این مرکز گفت: در آبان ماه سال ۱۳۴۶، این مکان به عنوان مرکز رفاه و با هدف ارائه خدمات مددکاری اجتماعی تأسیس شده است.
نصیری افزود: در طول سالیان متمادی، کاربردهای متعددی از این فضا شده، شرط امانتداری نسبت به آن به درستی ادا نشده بود. در گذشته، خدمات آن مبتنی بر خانواده بود و زنان و فرزندانشان در این مکان آموزش دیده، مراقبت و تغذیه می شدند، هرچند در سالهای اخیر این فضا به صورت مراکز نگهداری با مدلهای مختلف فعالیت داشته است.
مدیر کل بهزیستی استان تهران در ادامه به موضوع ساماندهی کودکان کار اشاره کرد و گفت: طرح ساماندهی کودکان کار در تهران به عنوان مدل خاص این استان شناخته می شود. برخلاف تصور عموم، تمرکز این طرح بر روی خود کودک نیست، بلکه رویکرد آن مبتنی بر خدمات خانواده محور است.
وی در این زمینه از پشتیبانی کامل از یک هزار و پانصد کودک در مناطق مختلف خبر داد و افزود: طی دو سال گذشته، با مشارکت خیرین و بخش بزرگی از جلسات حضور، مبلغی قریب به ۴۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای این مرکز هزینه شده است.
نصیری، مرکز صبح رویش را یک الگوی موفق در سطح بین المللی معرفی کرد و گفت: این الگو نشان می دهد ایران تا چه ترازی می تواند برای کودکان در شرایط مخاطره آمیز کمک کند.
وی بهترین فضای نگهداری برای کودکانی که با مشکل و مخاطره مواجه هستند را متعلق به این مرکز دانست وگفت: در این فضا، تغذیه مناسب، بهداشت و سلامت کودک در سطح یک رعایت می شود.حضور دائمی پزشک، انجام غربالگری سلامت برای دختران و پسران و ارائه خدمات اولیه دندانپزشکی از جمله خدماتی است که در این مجموعه به کودکان ارائه می شود.
مدیر کل بهزیستی استان تهران همچنین به موضوع ورزش و سایر فعالیتهای طراحی شده در این مرکز اشاره کرد و فضاهای دیجیتال موجود در آن را نیز جزو امکانات ویژه برشمرد.
وی گفت: طراحی آموزشی این مرکز به گونه ای است که حتی بسیاری از والدین برای فرزندان خود آرزوی داشتن چنین فضایی را دارند.