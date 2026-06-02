هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» با هدف تقویت شبکه پروازی استان‌های شمالی، پروازهای مستقیم میان ساری و اصفهان را از شنبه ۱۶ خرداد آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در راستای اجرای برنامه توسعه مسیر‌های منطقه‌ای و تقویت شبکه پروازی استان‌های شمالی، مسیر پروازی مستقیم میان ساری و اصفهان را به بهره‌برداری رساند.

سعید بیانی، مدیر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استان‌های مازندران و گلستان گفت: راه‌اندازی این مسیر‌ها با هدف تسهیل سفر‌های هوایی میان شمال و مرکز کشور، کاهش نیاز به پرواز‌های غیرمستقیم و همچنین اتصال دو قطب گردشگری کشور انجام شده است تا امکان سفری سریع‌تر و منظم‌تر برای مسافران فراهم گردد.

وی با اعلام جزئیات برنامه پروازی، افزود: این پرواز‌ها در روز‌های شنبه و چهارشنبه هر هفته در ساعت ۰۹:۵۰ از فرودگاه ساری و ساعت ۱۲:۲۰ از فرودگاه اصفهان به پرواز درخواهند آمد. همچنین متقاضیان خرید بلیت می‌توانند از طریق وب‌سایت رسمی و سامانه فروش اینترنتی هواپیمایی «هما» اقدام نمایند.

در همین راستا، مدیریت هواپیمایی «هما» با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل هوایی در منطقه گفت: مازندران با داشتن سه فرودگاه (بین‌المللی شهدای ساری، نوشهر و رامسر) از زیرساخت‌های قدرتمندی برخوردار است که در سال اخیر با انجام بیش از ۶ هزار پرواز، بیش از ۶۰۰ هزار مسافر را جابه‌جا کرده‌اند و هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی فرودگاه بین‌المللی ساری در دستور کار قرار دارد.