در گفت‌وگویی ویژه در شبکه مستقل ژاپنی لابرنت، با اشاره به جنگ ۴۰ روزه اعلام شد که میناب، سند مظلومیت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه لابرنت ژاپن در ۲۲۹ اُمین برنامه خود گفت‌وگویی ویژه با عنوان «چهره واقعی ایران که رسانه‌ها منتقل نمی‌کنند؛ گفت‌و‌گو با «ایرانیان مقیم ژاپن» را پخش کرد. این برنامه با حضور الهه جعفرزاده و اجرای کوزو ناگاتا، روزنامه نگار ژاپنی و با هدف تبیین واقعیت‌های جامعه ایران در برابر روایت‌های رسانه‌ای و بررسی پیامد‌های انسانی تحریم‌ها و حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تهیه شد.

مهمان برنامه با اشاره به آسیب‌های وارد شده به غیر نظامیان و هدف قرار گرفتن مدارس ابتدایی در جریان حملات اخیر، شعری تأثربرانگیز در موضوع امید، صلح و رؤیا‌های کودکان قربانی قرائت کرد.

برای معرفی بنیان‌های فرهنگی و انسانی جامعه ایران، مفاهیم ادبیات فارسی با استناد به اشعار سعدی و رباعیات عمر خیام مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، بر ویژگی‌های مهمان نوازی و همبستگی اجتماعی ایرانیان تأکید شد.

همچنین، حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها، نقش آنها در پیشرفت‌های علمی و تغییرات اجتماعی مثبت، به عنوان بخشی از تصویر جامعه امروز ایران مطرح شد. جعفرزاده با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بر نقش انسجام اجتماعی و تاب آوری ملی در مواجهه با فشار‌های خارجی تأکید کرد.

در حوزه سیاست بین‌الملل نیز، مخالفت با تسلیحات هسته‌ای، تأکید بر صلح و نقد سیاست‌های دوگانه در نظام بین‌الملل از دیگر محور‌های مطرح شده در این گفت‌و‌گو بود.

ضمن تأکید بر اهمیت شناخت مستقیم و بدون واسطه از ایران برای شهروندان ژاپنی، برنامه‌هایی همچون نشست «بررسی گذشته، حال و آینده ایران» در مرکز آکاساکا (Akasaka Civic Center) و همچنین کلاس‌های آشنایی با آشپزی ایرانی معرفی شد.

شبکه لابرنت، یک سکوی رسانه‌ای مستقل و مدنی در ژاپن است که از سال ۲۰۰۱ میلادی با هدف حمایت از حقوق کارگران، عدالت اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این شبکه بخشی از یک جنبش بین‌المللی برای استفاده از رسانه‌های نوین در حمایت از گروه‌هایی است که معمولاً در رسانه‌های جریان اصلی ژاپن کمتر دیده می‌شوند.

محور فعالیت‌های این رسانه شامل پوشش اخبار اعتصابات کارگری، حقوق مهاجران و اقلیت‌ها، جنبش‌های صلح‌طلبانه و نقد سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است.

لابرنت، بدون وابستگی به اسپانسر‌های بزرگ رسانه‌ای و عمدتاً از طریق کمک‌های مردمی و فعالیت روزنامه‌نگاران مستقل اداره می‌شود. برنامه‌های آن به صورت برخط، عمدتاً از طریق پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب پخش می‌شود و شامل مصاحبه‌های تحلیلی، میزگرد‌ها و گزارش‌های میدانی است.