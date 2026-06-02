استاندار خوزستان در جشنواره رسانه‌ای روایت مقاومت، از اصحاب رسانه و هنرمندان متعهد به عنوان کسانی یاد کرد که با قلم و تصویر خود از حق دفاع کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده،در جشنواره رسانه‌ای «روایت مقاومت» به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت دزفول گفت: پیروزی حق و حقیقت با ایستادگی و مقاومت در برابر باطل است. این مناسبت‌ها ما را به یاد بزرگ‌مردانی می‌اندازد که همچون حضرت علی (ع) دردانه روزگار بوده‌اند؛ کسانی که نام و یاد و رسمشان تا قیام قیامت باقی است.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش مردم استان در دفاع از کیان نظام افزود: شیرزنان و دلاورمردانی در خوزستان از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، رنگین‌کمان اقوام عزیز خوزستانی، در این آوردگاه ایستادند و از کیان نظام مقدس، تمامیت ارضی کشور، حریم ولایت و ایران کهن دفاع کردند.

موالی‌زاده با تأکید بر نقش حیاتی اصحاب رسانه در جبهه روایتگری خاطرنشان کرد: نقش شما عزیزان، نقش روایتگرانی که متعهدانه ایستادید و از حق و حقیقت دفاع کردید، نقشی فراموش‌نشدنی است. هر کس که قلم زد، هر کس که عکس گرفت، فیلمی گرفت، یک اثر هنری، گرافیکی، فرهنگی یا هنری خلق کرد و از ایستادگی مردم، صلابت و اقتدار رهبر شهید و فرماندهان شهید سخن گفت، در سمت درست تاریخ ایستاده است.

وی اظهار داشت: کسی که از باطل دفاع کند، سرانجام به تباهی کشیده می‌شود. یورگن هابرماس، فیلسوف شهیر آلمانی که تمام عمرش را برای دفاع از حقوق بشر گذاشت، آخر عمر از رژیم صهیونیستی دفاع و حمله به غزه را توجیه کرد. این نقطه سیاه، پایانی بر کارنامه اوست.

موالی‌زاده با اشاره به جنایت‌های تاریخی قدرت‌های استعماری تصریح کرد: آمریکایی‌ها با جنایت هیروشیما و ناکازاکی به شکلی طنزگونه برخورد کردند و هنوز حتی یک عذرخواهی ساده هم از مردم ژاپن نکردند. فرانسه نیز در دوران استعمار الجزایر بیش از یک میلیون نفر را به خاک و خون کشید و هرگز عذرخواهی نکرد. ما با دنیایی مواجهیم که باید در آن مقتدرانه ایستاد و مقاومت کرد.

استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر تحولات راهبردی پس از جنگ رمضان گفت: امروز ایران با ایران قبل از جنگ متفاوت است. هر کسی در دنیا اگر بگوید من یک ایرانی هستم، با افتخار می‌گوید. هیبت آمریکا در هم شکسته شد و مقدمات در هم پیچیده شدن طومار رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آمد. معادلات جهانی تغییر کرد و ترتیبات امنیتی منطقه دگرگون شد. آفرین به این مردم، آفرین به نیرو‌های مسلح و آفرین به شما روایتگران حقیقت.