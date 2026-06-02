به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر روشن بخش دلیل اصلی این وضع را «عدم مفاهمه بین دستگاه‌های اجرایی» عنوان کرد و افزود: استمرار این شرایط باعث کندی فرآیندها، افزایش هزینه‌ها و ایجاد وقفه در مسیر فعالیت‌های تجاری و صادراتی در مناطق آزاد می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، رفع چالش‌های موجود نیازمند هماهنگی عملیاتی و شکل‌گیری سازوکار مشترک میان دستگاه‌های مرتبط است تا ظرفیت مناطق آزاد در تسهیل تجارت و توسعه صادرات به‌طور کامل فعال شود