پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی مستقر در این مناطق، روند تجارت را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر روشن بخش دلیل اصلی این وضع را «عدم مفاهمه بین دستگاههای اجرایی» عنوان کرد و افزود: استمرار این شرایط باعث کندی فرآیندها، افزایش هزینهها و ایجاد وقفه در مسیر فعالیتهای تجاری و صادراتی در مناطق آزاد میشود.
به گفته این مقام مسئول، رفع چالشهای موجود نیازمند هماهنگی عملیاتی و شکلگیری سازوکار مشترک میان دستگاههای مرتبط است تا ظرفیت مناطق آزاد در تسهیل تجارت و توسعه صادرات بهطور کامل فعال شود