تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی لبنان و فشار افکار عمومی غرب، باعث شد این دولت‌ها برای فرار از فشار افکار عمومی همچون گذشته ابراز نگرانی کنند اما همین دولت‌ها دفاع لبنان و حزب‌الله را محکوم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ماه‌هاست بیشتر مردم در کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس با برگزاری تظاهرات گسترده، حمایت آشکار و پنهان حکومت هایشان را از جنگ افروزی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل شرم آور می‌دانند و مجازات جنگ افروزان را مطالبه می‌کنند.

یک شهروند انگلیسی که عکس ترامپ پشت میله‌های زندان را در دست دارد، در این باره می‌گوید: این مرد، ترامپ، همچون همدستش نتانیاهو برای ارتکاب به جنایات متعدد باید پشت میله‌های زندان باشد اما نظام ناعادلانه جهان خلاف خواست عمومی عمل می‌کند.

برخی مقامات اتحادیه اروپا برای رهایی از فشار افکار عمومی، در حالی بر ضرورت پایان جنگ در لبنان تاکید می‌کنند که هنوز حاضر نشده‌اند به خواست عمومی توجه و ارسال بمب و جنگ افزار برای رژیم اسرائیل را متوقف کنند.

جان ریس عضو ارشد بزرگترین سازمان ضدجنگ در اروپا می‌گوید: ما می‌گوییم اسرائیل را الان متوقف کنید و باید به اسرائیل گفته شود که خشونت در منطقه را فورا متوقف کند، اسرائیل نزد افکار عمومی جهان منزوی شده و سایر دولت‌ها هم برای دچارنشدن به سرنوشت آن باید فورا ارسال جنگ افزار به اسرائیل را متوقف کنند.

برغم سانسور جنایات رژیم اسرائیل در رسانه‌های غربی و توجیه جنایات این رژیم، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه یوگوو در شش کشور انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و دانمارک نشان می‌دهد ۶۳ تا هفتاد درصد مردم این کشور‌ها دیدگاه منفی نسبت به اسرائیل دارند.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: ما تظاهرات می‌کنیم تا بمباران‌های لبنان و غزه متوقف شود. به دولت‌مان می‌گوییم طرف درست تاریخ بایستد و از همدستی با اسرائیل با ارسال سلاح برای کشتار مردم دست بردارد.

در حالیکه فعالان ضد جنگ می‌گویند دست کم ۸۳ درصد قربانیان حملات اسرائیل شهروندان عادی‌اند، اما اغلب کشور‌های اروپایی هنوز حاضر نشده‌اند ساخت و ارسال جنگ افزار برای اسرائیل را متوقف کنند.

بر اساس گزارش کارزار مبارزه با تجارت سلاح در انگلیس پس از آمریکا، اروپا تامین کننده اصلی بمب و جنگ افزار برای رژیم اسرائیل است و برخی از این کشور‌های اروپایی به ویژه آلمان، در سال‌های اخیر ارسال بمب و جنگ افزار برای رژیم اسرائیل را چند برابر کردند.