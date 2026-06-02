وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر سازمان امور مالیاتی در مسیر هوشمندسازی، از گام موثر این سازمان در مسیر تحقق سیاست‌های راهبردی برنامه هفتم پیشرفت برای جایگزینی مالیات به جای درآمد‌های نفتی در بودجه جاری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن قدردانی از دستاورد‌های این سازمان در حوزه هوشمندسازی و سیستمی کردن فرایند‌های مالیاتی، عملکرد نظام مالیاتی را در میان دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشرو و قابل‌توجه توصیف کرد.

مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش اتکای بودجه جاری دولت به درآمد‌های مالیاتی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم پیشرفت است، افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، این هدف‌گذاری با جدیت در حال تحقق است و سازمان امور مالیاتی توانسته است سهم بسزایی در تامین درآمد‌های پایدار دولت ایفا کند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی در ثبات بخشی اقتصاد کلان موثر بوده و نقش تسهیل‌گری در عبور از شرایط بحرانی و ایجاد آرامش در بازار ایفا می‌کند، اظهار داشت: تعیین مالیات مقطوع صفر برای بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل که در سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز ادامه خواهد یافت، از جمله اقدامات حمایتی مهم در جهت حفظ آرامش فضای کسب و کار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ضمن تاکید بر ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از شرکت‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها مشارکت می‌کنند، افزود: بر اساس تفاهم‏نامه مشترکی که بین وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان امور مالیاتی منعقد شده است، شرایط بهره‌مندی شرکت‌ها از اعتبار مالیاتی در صورت سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانشگاهی فراهم شده است که این امر، گامی مؤثر در مسیر توسعه علمی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.