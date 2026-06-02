رئیس پلیس راه مازندران جزئیات محدودیت‌های ترافیکی محور‌های هراز، چالوس و سوادکوه را از ۱۳ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ برای افزایش ایمنی سفر‌ها اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محور‌های مواصلاتی استان، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی ویژه از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۳ خرداد تا صبح شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

وی افزود: تردد موتورسیکلت‌ها (به جز موارد امدادی و انتظامی) در محور‌های کرج-چالوس، هراز و سوادکوه در این بازه زمانی ممنوع است و در محور چالوس نیز علاوه بر ممنوعیت دائم کامیون‌ها، مسیر در روز جمعه ۱۵ خرداد از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران درباره محدودیت‌های محور هراز گفت: تردد کلیه تریلر‌ها کماکان ممنوع است و برای کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) محدودیت‌های زمانی ویژه‌ای در روز‌های چهارشنبه تا شنبه اعمال می‌شود؛ همچنین در صورت سنگینی ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در حدفاصل پلور تا پلیس‌راه لاریجان اجرا می‌گردد.

سرهنگ عبادی در پایان با اشاره به محدودیت‌های محور سوادکوه در مسیر جنوب به شمال طی روز‌های چهارشنبه و جمعه، از رانندگان خواست ضمن مدیریت زمان سفر و اطمینان از سلامت فنی خودرو، با صبر و حوصله رانندگی کرده و به توصیه‌های عوامل پلیس راه در جاده‌ها توجه کامل داشته باشند.