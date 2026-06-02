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جلسه نظارتی کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس

جلسه نظارتی کمسیون آموزش با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۲- ۱۵:۱۹
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برچسب ها: کمسیون آموزش مجلس ، وزیر آموزش و پروش ، مجلس شورای اسلامی
 