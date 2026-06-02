به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: در بهار پارسال ۴۸ فوتی داشتیم در حالی که از ابتدای سال جدید تاکنون ۵۳ تصادف منجر به فوت در جاده های استان رخ داده که ۷۱ فوتی ثبت شد.



وی افزود: در مدت مشابه پارسال نیز در ۳۷ فقره تصادف جاده ای، ۴۱ نفر فوت شدند که این نشان دهنده افزایش ۷۳ درصدی فوتی ها نسبت به پارسال است.

سرهنگ کاظمی گفت: حدود ۶۸ درصد متوفیان،‌ بومی استان هستند، بیشترین تصادفات در محور های بیرجند، سربیشه، نهبندان و زابل بوده است.

وی بیان کرد: بیشترین علت تصادفات سرعت غیر مجاز و عدم توجه به جلو است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: اراده ای باید شکل بگیرد که جنون سرعت شکل نگیرد و رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند تا جان خود و دیگران را به خطر نیاندازیم.

سرهنگ کاظمی تصریح کرد: محور سربیشه به نهبندان از محور های پر حادثه استان است، این جاده در گذشته احداث شده و کشش روزانه ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تردد را ندارد بنابراین باید باند دوم احداث شود، به موازات آن سامانه های هوشمند ثبت تخلف نیز باید احداث شود.