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پژوهشگران دانشگاه تهران و دانشگاه توهوکو ژاپن با بررسی سازوکار آغاز حرکت اسپرم در آبزیان دوکفهای، راهکاری علمی برای بهبود و توسعه تولید مثل مصنوعی در آبزی پروری ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشهای مشترک سید محمدهادی علوی، دانشیار گروه علوم جانوری دانشکده زیستشناسی دانشگاه تهران در آزمایشگاه زیستشناسی تولیدمثل این دانشکده (از سال ۱۳۹۶ تاکنون) و آزمایشگاه زیست آبزیپروری دانشگاه توهوکو ژاپن (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، برای نخستین بار جنبههای جدیدی از مکانیزم شروع حرکت اسپرم را در دوکفهایها (Bivalvia) از شاخه نرمتنان (Mollusca) آشکار کرد.
حرکت اسپرم در اغلب جانوران وابسته به عملکرد تاژک و تأمین انرژی توسط میتوکندریها است. پژوهشگران حوزه زیستشناسی تولیدمثل سالهاست در تلاش هستند تا سازوکارهای فیزیولوژیک کنترلکننده حرکت اسپرم را شناسایی کنند؛ فرآیندی که از بیمهرگان تا مهرهداران تنوع و پیچیدگی فراوانی دارد.
این پژوهشها با حمایت انجمن پیشرفت علم ژاپن (The Japan Society for the Promotion of Science) و تحت راهنمایی و سرپرستی پروفسور ماکوتو اوسادا، استاد دانشگاه توهوکو، انجام شده است. پیشتر ساختار مولکولی و ویژگیهای فارماکولوژیک گیرنده سروتونین در گناد دوکفهایها در این دانشگاه شناسایی شده بود، اما عملکرد فیزیولوژیک اثر سروتونین بر سلولهای اسپرم همچنان ناشناخته باقی مانده بود.
نتایج این پژوهش افزون بر کمک به درک بهتر تکامل تولید مثل در جانوران، میتواند در توسعه روشهای تولید مثل مصنوعی دوکفهایها در صنعت آبزی پروری نیز کاربرد داشته باشد. دوکفهایها بخش مهمی از سبد غذایی دریایی جهان را تشکیل میدهند و گونههای متنوعی از آنها در بومسازگانهای آبی شمال و جنوب ایران وجود دارد که میتوانند بهعنوان منابع غذایی صادراتی مورد توجه قرار گیرند.