همزمان با عید غدیرخم ۱۵۰ برنامه مذهبی، فرهنگی و اجتماعی با محوریت مردم در مراغه برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،یحیی حیدری دبیر بنیاد بین المللی غدیر مراغه گفت:برنامه‌های عید غدیر امسال مردمی‌تر از هر سال در مساجد، حسینیه‌ها و محلات با حضور پررنگ خانواده‌ها برگزار خواهد شد.

حیدری افزود:علاوه بر شهر در مساجد روستایی نیز ده‌ها برنامه و جشن فرهنگی برای خانواده‌ها برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: همزمان با عید غدیر خم ۲۵ هزار پرس غذای گرم و ۲۵ هزار قرص نان لواش پخت و بین خانواده‌ها توزیع خواهد شد.

دبیر بنیاد بین المللی غدیر مراغه گفت:بازسازی واقعه غدیر خم توسط هیئت سالار شهیدان کربلا از دیگر برنامه‌های این عید خواهد بود.

وی افزود:آیین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مسجد جامع شهر مراغه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

حیدری همچنین از برپایی ۳۰ موکب در حد فاصل میدان شهدای طلوع فجر تا میدان مصلی و حدود ۹۰ موکب در محلات و روستا‌های مراغه خبرداد.

وی گفت: عید غدیرخم بهترین فرصت برای آشنا کردن کودکان با عید غدیر و فرهنگ علوی است.