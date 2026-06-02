پخش زنده
امروز: -
دادستان مرکز استان اردبیل اعلام کرد: پس از چهار روز جستجوی گسترده برای یافتن «سلنا عباسی»، کودک حدوداً سه سالهای که از هفتم خرداد ۱۴۰۵ در محدوده روستای چهلگز در محور اردبیل – سردابه مفقود شده بود، پیکر وی در یک «آب بند» در نزدیکی محل سکونتش کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی عصر دوشنبه اظهار کرد: با ورود مستقیم دادستانی به پرونده و حضور دو معاون دادستان و بازپرس ویژه قتل، عملیات جستوجو و بررسیهای میدانی به مدت بیش از ۱۲ ساعت در یوم جاری بهصورت مستمر ادامه یافت که در نهایت منجر به کشف جسد این کودک شد.
وی ادامه داد: محل کشف پیکر حدود یک کیلومتر با منزل خانواده فاصله داشته است.
دادستان مرکز استان اردبیل گفت: پرونده همچنان در دست بررسی است و علت دقیق این حادثه پس از انجام تحقیقات تخصصی، بررسیهای فنی و دریافت نتایج کارشناسی مشخص خواهد شد.
آفاقی ادامه داد: جزییات بیشتر درباره ابعاد این حادثه و نتایج تحقیقات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.