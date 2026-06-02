به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی عصر دوشنبه اظهار کرد: با ورود مستقیم دادستانی به پرونده و حضور دو معاون دادستان و بازپرس ویژه قتل، عملیات جست‌و‌جو و بررسی‌های میدانی به مدت بیش از ۱۲ ساعت در یوم جاری به‌صورت مستمر ادامه یافت که در نهایت منجر به کشف جسد این کودک شد.

وی ادامه داد: محل کشف پیکر حدود یک کیلومتر با منزل خانواده فاصله داشته است.

دادستان مرکز استان اردبیل گفت: پرونده همچنان در دست بررسی است و علت دقیق این حادثه پس از انجام تحقیقات تخصصی، بررسی‌های فنی و دریافت نتایج کارشناسی مشخص خواهد شد.

آفاقی ادامه داد: جزییات بیشتر درباره ابعاد این حادثه و نتایج تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.